ЦБ РФ намерен постепенно понижать ставки вплоть до закрепления инфляции на целевом уровне

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Банк России намерен постепенно понижать ставки по своим операциям вплоть до закрепления инфляции на целевом уровне в 4%. Об этом говорится в ежеквартальном информационно-аналитическом материале ЦБ РФ "Финансовое обозрение: условия проведения денежно-кредитной политики".

"Вплоть до закрепления инфляции на целевом уровне Банк России будет понижать ставки по своим операциям постепенно, учитывая динамику инфляции и инфляционных ожиданий. Банк России будет придерживаться политики поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий, направленной на стимулирование сбережений и закрепление инфляции вблизи 4%", - говорится в финансовом обозрении регулятора.

По мнению ЦБ, эти факторы позволяют ожидать до конца 2017 года медленного снижения номинальных ставок на финансовом рынке, сопоставимого с динамикой инфляционных ожиданий. "В этих условиях и при низком спросе на кредиты кредитный портфель банков по-прежнему будет медленно расти на фоне дальнейшего замещения кредитов облигациями и улучшения качества кредитных и облигационных портфелей", - говорится в материалах регулятора.

Ожидания участников рынка

Банк России считает, что уверенность участников рынка в снижении инфляции и ставок в долгосрочной перспективе достаточно высока, однако их краткосрочные ожидания менее устойчивы.

По оценкам регулятора, основным источником ожиданий дальнейшего понижения рыночных процентных ставок являлось существенное замедление инфляции в 2016 году - I квартале 2017 года и сопровождавшее его снижение ставок на основных сегментах российского финансового рынка.

"Однако полученный в последние десятилетия опыт значительных изменений инфляции и сопутствующих им колебаний ставок сдерживал снижение ценовых ожиданий до уровня, близкого к фактической инфляции. Доходность краткосрочных облигаций и котировки процентных деривативов на короткие сроки снижались заметно медленнее, чем по аналогичным долгосрочным финансовым инструментам. Подобная динамика цен финансовых инструментов свидетельствует о том, что уверенность участников рынка в снижении инфляции и ставок в долгосрочной перспективе достаточно высока, но их краткосрочные ожидания менее устойчивы", - говорится в документе.