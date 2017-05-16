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Иностранные инвесторы в I квартале сократили вложения в российские акции на 50 млрд руб.

Экономика и бизнес
16 мая, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Отток капитала, по данным ЦБ, связан, в том числе с "не оправдавшимися надеждами" на смягчение антироссийских санкций

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Биржевой рынок в I квартале 2017 года зафиксировал отток иностранного капитала в размере 50 млрд руб. Об этом говорится в ежеквартальном информационно-аналитическом материале ЦБ РФ "Финансовое обозрение: условия проведения денежно-кредитной политики".

"Негативные настроения были связаны с не оправдавшимися надеждами на смягчение антироссийских санкций и неопределенностью в отношении уровня дивидендов государственных компаний. Наряду с ростом мировых цен на нефть, ожидания высоких дивидендов и смягчения антироссийских санкций обеспечили в конце прошлого года ралли на российском рынке акций, когда индекс ММВБ достиг нового исторического максимума. По итогам I квартала иностранные инвесторы сократили свои вложения в акции примерно на 50 млрд руб.", - говорится в материалах ЦБ РФ.

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