Рубль укрепился на 8% в I квартале за счет продаж валюты экспортерами

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Значительные продажи валютной выручки экспортерами стали основным фактором укрепления рубля на 8% в I квартале 2017 года, говорится в ежеквартальном информационно-аналитическом материале Банка России "Финансовое обозрение: условия проведения денежно- кредитной политики".

"Начиная с декабря 2016 года экспортеры продавали валюту в объемах, сравнимых с уровнем июля, на который приходится выплата дивидендов. С одной стороны, это вызвано увеличением притока по текущему счету вследствие роста цен на нефть. С другой стороны, спрос на рубль формировался в связи с крупными налоговыми выплатами в марте, включая налог на прибыль за 2016 год", - отмечается в документе.

В то же время, указывает регулятор, спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке был умеренным. В частности, объем покупок физическими лицами иностранной валюты не увеличился в I квартале 2017 года по сравнению с IV кварталом 2016 года.

ОФЗ и укрепление рубля

По данным ЦБ, значительный приток средств иностранных инвесторов в облигации федерального займа (ОФЗ) в I квартале 2017 года способствовал укреплению рубля.

"На рынке капитала в I квартале 2017 года наблюдался значительный приток средств иностранных инвесторов в ОФЗ, что способствовало укреплению рубля. За это время нерезиденты и "дочки" иностранных банков нарастили свои вложения в российские государственные облигации на 270 млрд руб. Наиболее активные покупки наблюдались в январе (81 млрд руб.) на фоне возросших цен на нефть и в марте (159 млрд руб.), когда Банк России и ФРС США смягчили свою риторику в отношении будущей направленности денежно-кредитной политики", - указывает ЦБ.

В феврале объемы покупок ОФЗ были ниже и составили около 30 млрд руб., что было связано с ростом ожиданий повышения базовой ставки ФРС США и с опасениями ослабления курса рубля из-за планов Минфина России по покупке валюты, отмечается в документе ЦБ.

Кроме того, согласно материалам ЦБ, спрос иностранных инвесторов на ОФЗ устойчив и в долгосрочной перспективе может поддержать курс рубля.

Регулятор отмечает, что спрос вызван сохранением высоких рублевых ставок и снизившейся курсовой волатильностью.

"Показатель carry-to-risk по валютной паре доллар-рубль (соотношение разницы внутренних и внешних ставок к волатильности) в настоящее время является одним из лучших среди всех развивающихся стран. Кроме того, возросшие покупки ОФЗ со стороны зарубежных инвесторов в значительной степени объясняются также повысившимся глобальным спросом на рисковые активы", - говорится в документе ЦБ.

Операции carry trade

Операции carrry trade нерезидентов (торговой стратегии, которая позволяет извлекать прибыль за счет дифференциала ставок в различных валютах) в целом не оказали значимого влияния на рубль в I квартале 2017 года.

"Операции carry trade нерезидентов на валютном рынке хотя и способствовали укреплению рубля в отдельные периоды, в целом не оказали значимого влияния на динамику курса в силу своего краткосрочного характера", - говорится в документе ЦБ РФ.

В частности, по данным ЦБ, операции carry trade нерезидентов на валютном рынке в отдельные периоды могли способствовать укреплению рубля. Например, в январе 2017 года нерезиденты, вероятно, наращивали длинные рублевые позиции, о чем свидетельствовали продажи долларов на внутреннем валютном рынке и рост рублевого нетто-кредитования на рынке валютных свопов, отмечают в ЦБ.

Однако операции нерезидентов на валютном рынке весьма волатильны, поэтому значимого влияния на рубль в целом они не оказывали. Направленность подобных операций нерезидентов время от времени меняется и, таким образом, они не оказывают влияния на курс рубля в долгосрочной перспективе. "Их объем редко превышает $5-6 млрд, что не слишком много для российского валютного рынка, а их средний уровень в 2016 году близок к нулю", - говорится в документе ЦБ РФ.