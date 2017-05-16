"Газпром" на 16 мая построил 745 км газопровода "Сила Сибири"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. "Газпром" построил уже 745 км магистрального газопровода "Сила Сибири", общая протяженность которого составит 3 тыс. км.

Сварочные работы завершены уже на 1009-м км трубопровода, сообщает "Газпром" со ссылкой на выступление председателя правления Алексея Миллера в Пекине в рамках международного форума "Один пояс, один путь".

По информации "Газпрома", доля газа в энергобалансе Китая в настоящее время составляет всего 6%. Правительство КНР поставило цель добиться ее увеличения до 8,3-10% к 2020 году.

"Газпром" также сообщил, что продолжаются переговоры по проекту поставок газа с Дальнего Востока России. На согласование условий поставки планируется выйти до конца 2017 года.

Кроме того, по словам Миллера, большие перспективы имеет российско-китайское взаимодействие в области использования сжиженного природного газа в качестве моторного топлива. Одним из элементов предложенного КНР проекта "Экономический пояс Шелкового пути" является создание международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай". Протяженность трассы только на территории России составит около 2,3 тыс. км.