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ООН улучшила прогноз по экономике России и стран СНГ на 2017 год

Экономика и бизнес
16 мая, 18:07 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

В докладе ДЭСВ Россия относится к "странам с переходной экономикой"

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© EPA/MATT CAMPBELL

ООН, 16 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Эксперты ООН улучшили свой прогноз по развитию экономики России и ожидают по итогам 2017 года рост ВВП страны на 1,5%. Об этом говорится в обновленной версии доклада "Экономическая ситуация в мире и ее перспективы", подготовленного департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ).

В январе экономисты всемирной организации прогнозировали однопроцентный рост ВВП РФ в этом году и 1,5% - в 2018 г. В представленном 16 мая докладе прогноз на будущий год остался без изменений. Кроме того, в ДЭСВ пересмотрели оценку итогов 2016 года: по новым расчетам, падение ВВП России составило не 0,8%, а 0,2%. Как и прежде, в докладе Россия отнесена к "странам с переходной экономикой".

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Незначительные изменения претерпел прогноз экспертов ООН по экономике стран СНГ и Грузии. Согласно докладу, в текущем году их совокупный ВВП вырастет 1,7%, а в 2018 г. - на 1,9%. Пять месяцев назад в ДЭСВ предсказывали рост в размере 1,4% и 1,8% в нынешнем и следующем годах, соответственно.

Прогноз ДЭСВ по другим странам и регионам практически не претерпел изменений по сравнению с предыдущей версией доклада. По итогам нынешнего года эксперты ООН ожидают 1,8% рост ВВП США и 1,7% увеличение валового внутреннего продукта Евросоюза. Мощный рост по-прежнему наблюдается в развивающихся странах Азии, в том числе в Индии (7,3%) и Китае (6,5%). Падение основного экономического показателя сменится практически нулевым ростом в Бразилии, в то время как совокупный ВВП стран Латинской Америки и Карибского бассейна увеличится на 1,1%.

Как ожидают экономисты ООН, общемировой ВВП в 2017 г. вырастет на 2,7%, а в будущем году - на 2,8%. В этом плане прогноз ДЭСВ не претерпел никаких изменений по сравнению с январским докладом.

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