Международный форум приграничных регионов в Пскове соберет более 400 участников

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ПСКОВ, 17 мая. /ТАСС/. Более 400 бизнесменов и представителей органов власти заявили об участии в Международном форуме приграничных регионов, который открывается в Пскове. Они обсудят новые проекты сотрудничества между соседними территориями России, Латвии, Эстонии, Литвы и Белоруссии, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.
"В течение трех дней пройдут сессии по туристическому и инвестиционному направлениям, международной логистике, таможенному делу. Наибольший интерес среди 412 участников вызвали круглые столы по приграничному сотрудничеству и приграничному законодательству, которые будут детально обсуждаться впервые", - заявила менеджер Агентства инвестиционного развития Псковской области Юлия Андреева.
Ожидается, что на пленарном заседании форума 18 мая выступит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на тему раскрытия потенциала приграничного сотрудничества. В рамках форума планируется подписание соглашения между правительствами России и Эстонии о содействии межрегиональному и приграничному сотрудничеству, а также нескольких документов, касающихся подготовки к Международным ганзейским дням в Пскове в 2019 году.
Как ранее сообщали организаторы, в этом году на форуме будет дан старт проектам приграничного сотрудничества "Россия - Эстония" и "Россия - Латвия", соответствующие соглашения были подписаны в прошлом году. Тогда стороны договорились о намерении реконструировать автодороги к удаленным от областных центров территориям по обеим сторонам границ с прибалтийскими странами, продолжить строительство водозабора в Пскове, причалов на островах и расчистке естественных нерестилищ в Псковском озере.
Третий международный форум приграничных регионов завершит работу 19 мая.