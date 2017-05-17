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Президент Венесуэлы продлил режим чрезвычайного экономического положения

Экономика и бизнес
17 мая, 1:33 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 17, мая. /ТАСС

Режим был объявлен Николасом Мадуро в январе 2016 года

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МЕХИКО, 17 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро вновь продлил действие указа о чрезвычайном экономическом положении в стране. Об этом говорится в обнародованном во вторник выпуске правительственного вестника Gaceta Оficial.

Впервые указ такого рода был подписан венесуэльским лидером еще в январе 2016 года, с тех пор он неоднократно продлевался. Этот документ, в частности, наделяет исполнительную власть возможностью "регулировать централизованные государственные закупки", принимать меры для "защиты рабочего класса" и перераспределять средства без необходимости получать одобрение парламента.

Затяжной экономический кризис в Венесуэле резко обострился в последние годы из-за падения цен на нефть - главный экспортный продукт страны. Недовольство граждан сложившейся ситуацией стало одной из основных причин поражения Единой социалистической партии Венесуэлы во главе с Мадуро и ее сторонников на парламентских выборах в декабре 2015 года. Оппозиция, вошедшая в Блок демократического единства, смогла впервые за 17 лет получить большинство мест в Национальной ассамблее - однопалатном парламенте.

С апреля в Венесуэле идут масштабные акции протеста, вызванные сложной экономической ситуацией, а также противостоянием исполнительной и законодательной власти. Неправительственная организация "Центр мониторинга за социальной конфликтностью" к 9 мая насчитала свыше 945 таких выступлений. Согласно последним данным, за этот период погибли 46 человека и пострадали около тысячи.

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