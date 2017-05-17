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Восточный комитет экономики ФРГ ожидает роста торговли с РФ более чем на 10% в этом году

Экономика и бизнес
17 мая, 3:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Предпосылками роста после более чем четырехлетнего падения объемов двусторонней торговли глава комитет считает устойчивый курс рубля и цен на нефть

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Объем торговли между Германией и Россией может вырасти уже в нынешнем году более чем на 10%. Об этом заявил во вторник председатель правления Восточного комитета немецкой экономики (ВКНЭ) Вольфганг Бюхеле.

"Стабильный рост на 10% и более я считаю возможным", - цитирует Бюхеле агентство DPA. Предпосылками роста после более чем четырехлетнего падения объемов двусторонней торговли глава ВКНЭ считает устойчивый курс рубля и цен на нефть. По словам Бюхеле, российская экономика уже прошла низшую точку кризиса.

По данным ФТС России, за 2016 год объем российско- германской торговли сократился на 11,1% по сравнению с 2015 и составил $40,7 млрд. Российский экспорт в Германию уменьшился на 16,1% до $21,3 млрд, а импорт - на 4,8 % до $19,4 млрд. По данным DPA, общий объем товарооборота упал с €80,6 млрд в 2012 году до €48 млрд в 2016.

Восточный комитет немецкой экономики был основан в 1952 году как коллективный орган ряда главных объединений предпринимательских союзов Германии. Членами комитета являются предприятия ФРГ, имеющие интересы в России, Белоруссии, на Украине, в странах Юго-Восточной Европы, на Кавказе и в Центральной Азии.

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