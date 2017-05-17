Народный банк Китая укрепил юань до максимума за три месяца - 6,8635 за доллар

ПЕКИН, 17 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Народный банк Китая (центробанк) в среду повысил курс жэньминьби (официальное название юаня) к американской валюте на 155 базисных пунктов до отметки в 6,8635 юаня за доллар. Это максимальное значение с 20 февраля этого года.

Регулятор проводит укрепление юаня к доллару уже пятый день подряд.

Рост амплитуды колебаний стоимости юаня по отношению к доллару начался после запуска правительством КНР реформы механизма формирования обменного курса этих валют. В августе 2015 года китайский ЦБ объявил о решении "оптимизировать методику расчета" валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.

По итогам 2015 года юань был девальвирован к доллару на 6%. В 2016 году курс жэньминьби к американской валюте упал еще на 6,7% и обновил несколько минимальных значений за 8,5 лет.