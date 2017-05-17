В Шанхае открылась крупнейшая в Азии международная продовольственная выставка SIAL China

"Голден Стэйт" разгромил "Сан-Антонио" и удвоил преимущество в серии плей-офф НБАСпорт 17 мая, 6:40
Bloomberg: Apple планирует выпустить в июне три новые модели ноутбуковЭкономика и бизнес 17 мая, 6:22
Местами небольшой дождь и до 13 градусов тепла ожидаются в Московском регионеМосква 17 мая, 6:19
"Нэшвилл" обыграл "Анахайм" и вышел вперед в серии полуфинала плей-офф НХЛСпорт 17 мая, 5:57
СМИ: Маккейн сравнил ситуацию в администрации Трампа с Уотергейтским скандаломМеждународная панорама 17 мая, 5:19
Народный банк Китая укрепил юань до максимума за три месяца - 6,8635 за долларЭкономика и бизнес 17 мая, 4:59
CBS: ФБР обнаружило вмешательство в расследование по РоссииМеждународная панорама 17 мая, 4:57
Глава WTA не согласен с решением о невыдаче Шараповой приглашения на Roland GarrosСпорт 17 мая, 4:42
Количество жертв взрыва газа в волгоградском доме возросло до четырех человекПроисшествия 17 мая, 4:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ШАНХАЙ, 17 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Крупнейшая в Азии 18-я международная продовольственная выставка SIAL China 2017 в очередной раз открыла в среду в Шанхае свои двери как для простых посетителей, так и для профессионалов индустрии питания. Ежегодно это масштабное мероприятие, которое последние 16 лет проходит в Шанхае (первая выставка была в Пекине в 2000 году), привлекает представителей рынка оптовой и розничной торговли, производителей напитков и продуктов питания, гостиничного бизнеса, сферы услуг и многих других игроков, связанных с продуктовым бизнесом.
В этом году SIAL China проводится в новом Шанхайском международном выставочном центре и охватывает площадь почти в 150 тыс. квадратных метров. Порядка 3,2 тыс. участников из 70 стран мира представят свою продукцию в различных тематических павильонах, размещенных в 13 залах. Ожидается, что мероприятие посетят порядка 80 тыс. профессионалов в продовольственной сфере.
"SIAL China задает ориентиры для зарубежных компаний, которые выходят на рынки Азии и Китая, дает возможность получить ценную информацию о рынке, последних тенденциях и инновациях в пищевой промышленности региона", - говорится в заявлении организаторов выставки.
Россия традиционно является активным участником SIAL China. В этом году свою делегацию направил Минсельхоз России во главе с заместителем министра сельского хозяйства Евгением Непоклоновым, а также Минпромторг России, делегацию которого возглавил заместитель министра Виктор Евтухов. Российские регионы также широко представлены на выставке: Ставропольский край, Пензенская, Ростовская, Кировская, Оренбургская, Томская, Ульяновская и Иркутская области, а также Приморский край и Республика Татарстан.
Прошлогодняя выставка привлекла свыше 2,9 тыс. участников из 67 стран и регионов мира. Крупнейшие павильоны в 2016 году были у Аргентины, Австралии, Бразилии, Испании, Малайзии, Польши, США, Турции, Франции и Южной Кореи.