В Шанхае открылась крупнейшая в Азии международная продовольственная выставка SIAL China

ШАНХАЙ, 17 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Крупнейшая в Азии 18-я международная продовольственная выставка SIAL China 2017 в очередной раз открыла в среду в Шанхае свои двери как для простых посетителей, так и для профессионалов индустрии питания. Ежегодно это масштабное мероприятие, которое последние 16 лет проходит в Шанхае (первая выставка была в Пекине в 2000 году), привлекает представителей рынка оптовой и розничной торговли, производителей напитков и продуктов питания, гостиничного бизнеса, сферы услуг и многих других игроков, связанных с продуктовым бизнесом.

В этом году SIAL China проводится в новом Шанхайском международном выставочном центре и охватывает площадь почти в 150 тыс. квадратных метров. Порядка 3,2 тыс. участников из 70 стран мира представят свою продукцию в различных тематических павильонах, размещенных в 13 залах. Ожидается, что мероприятие посетят порядка 80 тыс. профессионалов в продовольственной сфере.

"SIAL China задает ориентиры для зарубежных компаний, которые выходят на рынки Азии и Китая, дает возможность получить ценную информацию о рынке, последних тенденциях и инновациях в пищевой промышленности региона", - говорится в заявлении организаторов выставки.

Россия традиционно является активным участником SIAL China. В этом году свою делегацию направил Минсельхоз России во главе с заместителем министра сельского хозяйства Евгением Непоклоновым, а также Минпромторг России, делегацию которого возглавил заместитель министра Виктор Евтухов. Российские регионы также широко представлены на выставке: Ставропольский край, Пензенская, Ростовская, Кировская, Оренбургская, Томская, Ульяновская и Иркутская области, а также Приморский край и Республика Татарстан.

Прошлогодняя выставка привлекла свыше 2,9 тыс. участников из 67 стран и регионов мира. Крупнейшие павильоны в 2016 году были у Аргентины, Австралии, Бразилии, Испании, Малайзии, Польши, США, Турции, Франции и Южной Кореи.