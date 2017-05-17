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Глава Якутии обратился в Генпрокуратуру в связи с действиями недобросовестных подрядчиков

Экономика и бизнес
17 мая, 6:29 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Обращение было направлено в связи с действиями подрядчиков, нарушающих сроки строительства жилья для переселенцев в Якутии

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ЯКУТСК, 17 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Глава Якутии Егор Борисов направил обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации в связи с действиями подрядчиков, нарушающих сроки строительства жилья для переселенцев в Якутии. В республике имеется 36 объектов, по которым не завершены строительные работы по этапам 2014-2015 годов, сообщается на сайте главы республики.

"Я долго выдерживал, но сегодня вынужден сделать обращение в Генпрокуратуру на недобросовестных застройщиков, потому что речь идет о государственных деньгах. Те, кто срывает сроки, плохо работает, стоят на очереди в прокуратуру", - приводятся слова Борисова.

При этом он отметил, что "за реализацию программы переселения персональную ответственность несут должностные лица, начиная от руководства правительства и заканчивая муниципалитетами". Но при этом глава региона выразил уверенность, что в целом по республике программа будет выполнена.

Глава Якутии дал поручение министерству строительства республики представить ему полный список недобросовестных застройщиков. "К выбору подрядчиков при продолжении программы будем подходить очень строго. Кто срывал сроки и строил некачественно, не должны быть допущены к новым программам. Мы должны сдать объекты к 1 сентября, но при этом переселить граждан в хорошее жилье", - подчеркнул Борисов.

В рамках республиканской адресной программы предусмотрено переселение порядка 30 тысяч граждан из 11 тысяч аварийных помещений общей площадью 491 тыс. квадратных метров. Общая потребность в финансовых средствах по всей программе составляет более 30 млрд. рублей. По информации минстроя республики, сегодня программа выполнена на 70%, расселено более 21 тыс. граждан примерно из восьми тысяч жилых помещений общей площадью 345,27 тыс. квадратных метров. Но имеется 36 объектов, по которым строительные работы не завершены по этапам 2014-2015 годов.

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