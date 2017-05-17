Российские инновационные кластеры могут получить финансирование уже в 2017 году

ТОМСК, 17 мая. /Корр. ТАСС/. Минэкономразвития РФ (МЭР) ведет переговоры с министерством финансов на тему выделения 11 инновационным кластерам финансирования в этом году, сообщил журналистам заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев в ходе форума молодых ученых U-NOVUS в Томске.

"Мы ведем в правительстве работу с Минфином, чтобы попытаться внести поправки в этом, 2017 году, и предусмотреть средства по всем 11 кластерам <...> Если не получится, будем рассчитывать на бюджет 2018-2020 годов", - сказал Фомичев.

По его словам, "на 2017-2019 годы, исходя из тех проектировок, которые мы для себя делаем, порядка 100 млн (руб. - прим. ТАСС) мы будем выделять на каждый кластер, МЭР заинтересован в их развитии". Фомичев отметил, что Томск также может получить 100 млн руб. в этом году, как и другие кластеры,

Как сообщалось ранее, Минэкономразвития заложило в план поддержки экономики на 2017 год 1,25 млрд руб. на инновационные кластеры.

Проект развития инновационных кластеров

Минэкономразвития РФ отобрал 11 кластеров из 11 субъектов РФ в рамках приоритетного проекта "Развитие инновационных кластеров - лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня". Помимо Томска, в их числе - Калужская, Липецкая, Московская, Новосибирская, Самарская и Ульяновская области, Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Красноярский край.

Им будет обеспечено содействие и различные меры поддержки со стороны министерства и других ведомств для обеспечения опережающих темпов роста на основе достижения мирового уровня инвестиционной привлекательности, развития механизмов поддержки предпринимательской деятельности и встраивания в глобальные цепочки добавленной стоимости.

Томский кластер SMART Technologies Tomsk ориентирован на экспортные рынки. В нем выделены четыре альянса: биофармсубстанции и активные ингредиенты, техническое зрение для беспилотников, "умная" скважина для шельфа, промышленная и медицинская робототехника.

"Федеральное правительство расценивает кластер в Томске как большой проект. Томск для России - не только университетская столица, он обладает самой высокой концентрацией образовательного и научного потенциала среди регионов", - отметил Олег Фомичев.

Форум U-NOVUS-2017 проходит в Томске 17-19 мая, его тема - "Таланты и перспективные технологии". Оператор - Томский политехнический университет. Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.