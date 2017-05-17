Компания "Русский экспорт" откроет Российский национальный павильон на платформе Alibaba

ШАНХАЙ, 17 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Компания "Русский экспорт" договорилась в Китае об открытии на платформе компании Alibaba Российского национального павильона. Об этом сообщил ТАСС председатель совета директоров ООО "Русский экспорт" Игорь Чайка в рамках проходящей в Шанхае крупнейшей в Азии Международной продовольственной выставке SIAL China 2017.

"Сегодня на переговорах с представителями руководства компании Alibaba у нас достигнуто соглашение о создании на платформе Alibaba Российского национального павильона, который позволит всем заинтересованным российским предпринимателям на площадке Alibaba в сегменте b2b (юрлица, которые работают не на конечного потребителя, а на такие же компании - прим. ред.) начать реализацию абсолютно широкого спектра товаров, которые не будут ограничиваться только продуктами питания", - сообщил он, подчеркнув, что "это открывает дополнительные возможности для реализации разных отраслевых товаров в разных сегментах, производимых на территории России".

"Думаю, что в течение ближайших трех месяцев у нас будут проходить согласования параметров контракта. Надеемся, что в конце августа - начале сентября будет подписан контракт", - сказал Чайка, уточнив, что "параллельно с согласованием ключевых юридических и принципиальных экономических позиций с нашими стратегическими партнерами начнем создание и отработку инфраструктуры, которую будем запускать после подписания контракта".

Московская компания "Русский экспорт" вместе с зарегистрированной в Шанхае компанией First Russian Cross-Boarder Trading (Shanghai) Limited (FRC) является частью единого проекта для экспорта российских продуктов питания в Китай, а также для их продажи через созданную FRC собственную электронную торговую платформу, розничные сети и другие популярные в Китае электронные площадки.

На открывшейся в Шанхае продовольственной выставке FRC представила широкий ассортимент продукции под собственным брендом Dakaitaowa (в переводе с китайского - открой матрешку, прим. ТАСС). Реализация данного проекта началась чуть больше года назад.

"Через эту платформу b2b товары будут поступать от китайских компаний, которые импортируют и торгуют российскими товарами, китайским компаниям-покупателям, дилерам, а затем уже попадать в розничные сети. Мы создаем эту платформу для того, чтобы в Китае узнали о российских товарах и их особенностях", - сказал, в свою очередь, ТАСС представитель компании Alibaba Лян Нин, принимавший участие в переговорах по проекту.

По его словам, по мере увеличения потребления в Китае, покупатели стали больше обращать внимание не на бренд, а на качество товара. В этой связи, подчеркнул Лян Нин, вся продукция на этой платформе из России будет отвечать высоким стандартом качества и поступит в продажу только после официальной сертификации.