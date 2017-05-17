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Рогозин планирует договориться с "Газпромом" о загрузке двигателестроительных предприятий

Экономика и бизнес
17 мая, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

СМИ сообщали, что 23 мая в научно-производственном объединении "Сатурн" в Рыбинске состоится совещание c участием вице-премьера РФ и главы "Газпрома" Алексея Миллера

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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин рассчитывает достичь договоренности с руководством "Газпрома" о загрузке двигателестроительных мощностей заказами на оборудование для перекачки газа. Об этом он написал в Facebook.

"Если договоримся, то сразу убьем трех зайцев: дадим дополнительную загрузку предприятиям двигателестроения, обучим их новым гражданским компетенциям и обеспечим "Газпрому" стабильные и независящие от санкций поставки ключевого оборудования", - отметил он.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что 23 мая в научно-производственном объединении "Сатурн" в Рыбинске состоится совещание c участием Рогозина и главы "Газпрома" Алексея Миллера. Главная тема - загрузка мощностей Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) и двигателестроительных предприятий госкорпорации "Роскосмос" заказами оборудования и комплектующих для перекачки газа. По итогам планируется составить список предприятий, которые могут быть задействованы в программе.

Источники газеты в "Газпроме" проинформировали, что на совещании речь может пойти о закупках газоперекачивающих агрегатов (ГПА), детали для которых в настоящее время частично производятся за рубежом.

По данным издания, необходимость загрузить двигателестроительные предприятия сторонними заказами остро встала после инцидента на Воронежском механическом заводе (ВМЗ), где был использован неверный припой в двигателях для ракет-носителей "Протон-М". В ходе разбора полетов выяснилось, что завод нуждается в срочной технологической модернизации, а его сотрудники - в повышении зарплаты. Имеющихся заказов не хватало, поэтому Рогозин в феврале поручил загрузить ВМЗ сторонними заказами со стороны энергетиков.

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