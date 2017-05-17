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Корпорация МСП планирует выдать бизнесменам кредитные гарантии на 180 млрд руб. в 2017 г.

Экономика и бизнес
17 мая, 13:33 UTC+3 Великий Новгород Новгород 17, мая. /ТАСС

Одной из программ поддержки Корпорации МСП является программа льготного кредитования малого бизнеса "6,5%"

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Великий Новгород, 17 мая. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) планирует в 2017 году оказать кредитно-гарантийную поддержку бизнесменам, которая позволит привлечь им в общей сложности 180 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель корпорации, гендиректор АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" Александр Браверман в рамках выездной сессии Петербургского международного экономического форума в Северо-западном федеральном округе.

"За 2016 год корпорация выдала гарантий компаниям сектора МСБ (малого и среднего бизнеса - прим. ТАСС) на 100 млрд рублей, что позволило собственникам предприятий привлечь 172 млрд рублей кредитных средств. Планируем в 2017 году выйти на сумму привлеченных средств кредитно- гарантийной поддержки в размере 180 млрд рублей", - сказал Браверман.

Одной из программ поддержки Корпорации МСП является программа льготного кредитования малого бизнеса "6,5%". Она была разработана совместно с Минэкономразвития и Банком России. В рамках госпрограммы зафиксирована процентная ставка по кредитам на сумму не менее 10 млн рублей для субъектов малого бизнеса на уровне 10,6% годовых, для среднего - 9,6% годовых. Кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по этой программе, получают возможность рефинансирования в Банке России по ставке 6,5% годовых.

Сессия ПМЭФ-2017

Выездная сессия Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2017) в Великом Новгороде собрала более 400 участников, среди которых, преимущественно, представители среднего и малого бизнеса региона. Они обсуждают меры господдержки для стимулирования создания новых предприятий и привлечения инвестиций в реальный сектор экономики.

Мастер-классы для успешных бизнесменов и начинающих предпринимателей помимо Бравермана дают гендиректор АО "Российский экспортный центр" Петр Фрадков, директор Фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов и другие.

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт- Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.

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