"Ростелеком": проект поисковика "Спутник" будет продолжен

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. "Ростелеком" изучает варианты дальнейшего развития национального поисковика "Спутник". Как сообщил журналистам глава компании Михаил Осеевский, этот продукт исследуется на возможное применение в других направлениях.

"Мы сейчас думаем, какие могут быть дополнительные приложения и, в первую очередь, конечно, смотрим на использование этих продуктов для обработки больших данных. Здесь самые разные направления нами исследуются. Этот проект, несомненно, будет продолжен", - сказал Осеевский.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к "Ростелекому", сообщила, что компания признала непопулярность созданной поисковой системы "Спутник" и намерена пересмотреть его концепцию или закрыть проект. Собеседники издания заявляли, что проект может быть переориентирован на новые задачи, связанные с расчетом больших данных.

Осеевский сказал, что "в любом случае компания проведет оптимизацию расходов для того, чтобы стать поэффективней".

При этом в тех реалиях, при которых начиналась работа над "Спутником", такой проект был совершенно оправдан, добавил глава "Ростелекома".

"Очевидно, что задача развития российского сегмента интернета в разные периоды времени меняется. <...> Надо честно признаться, что создан хороший продукт, полноценный комплект, который включает и поисковик, и браузер. И, наверное, в таком контексте этот проект свою задачу действительно выполнил - и у компании, и у страны такой инструмент есть", - сказал Осеевский.

Он также добавил, что при существующих угрозах кибератак задача импортозамещения или создания дополнительных возможностей для российских пользователей, государственных и корпоративных, актуальна.

"И то, что мы наблюдали на прошлой неделе (атака вируса WannaCry - прим. ТАСС), в очередной раз подтверждает это. Другое дело, что качество этих продуктов тоже должно быть соответствующим", - добавил он.

"Ростелеком" представит новую стратегию по "Спутнику", как только ее сформулирует. Затраты на проект компания не раскрывает.