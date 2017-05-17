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ФАС в 2016 году выявила более 70 картелей при закупках лекарств

Экономика и бизнес
17 мая, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Сумма заключенных с нарушениями контрактов составляет 12 млрд рублей

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по итогам 2016 года выявила более 70 картельных сговоров при закупках лекарств и средств медицинского назначения. Сумма заключенных с нарушениями контрактов составляет 12 млрд руб. или 7,6% от всех региональных закупок лекарств в 2016 году, рассказал ТАСС представитель пресс-службы ФАС.

"Более 70 картелей", - сказал он, отвечая на вопрос о количестве выявленных сговоров на рынке госзакупок в 2016 году.

Ранее начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев сообщал, что картелизация государственных закупок в сфере здравоохранения в России достигает 50%.

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