ФАС в 2016 году выявила более 70 картелей при закупках лекарств

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по итогам 2016 года выявила более 70 картельных сговоров при закупках лекарств и средств медицинского назначения. Сумма заключенных с нарушениями контрактов составляет 12 млрд руб. или 7,6% от всех региональных закупок лекарств в 2016 году, рассказал ТАСС представитель пресс-службы ФАС.
"Более 70 картелей", - сказал он, отвечая на вопрос о количестве выявленных сговоров на рынке госзакупок в 2016 году.
Ранее начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев сообщал, что картелизация государственных закупок в сфере здравоохранения в России достигает 50%.