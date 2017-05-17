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Россию и КНДР впервые связало паромное сообщение

Экономика и бизнес
17 мая, 15:42 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

Генконсул РФ в городе Чондин Юрий Бочкарёв отметил, что паромное сообщение будет способствовать развитию регионального туризма и торговых связей между двумя странами

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ПХЕНЬЯН, 17 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Принадлежащее КНДР судно Mangyongbong-92 отправилось из города Расон во Владивосток с небольшой группой китайских туристов на борту. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в Пхеньяне по телефону генеральный консул Российской Федерации в городе Чондин Юрий Бочкарёв. Дипломат участвовал в посвященной этому событию торжественной церемонии, которая состоялась в Раджине - главном порту специальной торгово-экономической зоны (СЭЗ) Расон.

Таким образом, отметил собеседник, Россия и КНДР "впервые открыли грузопассажирское паромное сообщение, которое будет способствовать развитию регионального туризма и торговых связей между Россией и КНДР".

На церемонии выступил начальник управления морского и автомобильного транспорта города Расон Ли Бо Ир. Он выразил уверенность, что реализация этого проекта "придаст импульс развитию отношений между КНДР и Россией в области торговли и туризма". Среди выступавших был российский предприниматель Владимир Баранов, зарегистрировавший в Расоне компанию "РосКор" со 100-процентным иностранным капиталом, которая стала оператором нового регулярного маршрута. "Открытие паромного сообщения свидетельствует об обоюдном стремлении народов двух стран к развитию взаимовыгодного делового сотрудничества", - подчеркнул он.

На церемонии присутствовали представители Народного комитета города Расон, студенты и преподаватели расположенного там Института морского транспорта, рабочие порта. Паром Mangyongbong-92 с корейским экипажем вмещает до 200 пассажиров и около 1,5 тыс. тонн грузов. На первом этапе он будет курсировать между Раджином и Владивостоком четыре раза в месяц.

Специальная торгово-экономическая зона Расон (сокращение от Раджин-Сонбон) расположена на северо-востоке КНДР и граничит с китайской провинцией Цзилинь, а также с российским Приморским краем. В 1990-е годы после создания СЭЗ Пхеньян развернул широкую деятельность по привлечению туда иностранных компаний. Одновременно ведется активная работа по модернизации инфраструктуры этого региона.

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