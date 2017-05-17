Добыча российского аналога сланцевой нефти может к 2025 году достичь 10 млн тонн

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Добыча нефти из баженовской свиты - российского аналога сланцевой нефти США - может достичь к 2025 году 10 млн т в случае реализации проекта по разработке отечественных технологий по добыче этого типа нефти. Об этом говорится в презентации главы дирекции по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы "Газпром Нефти" Алексея Вашкевича.

Компания планирует реализовать проект отечественных технологий и оборудования для баженовской свиты, к участию в котором будет привлекать и другие ВИНКи (вертикально-интегрированные нефтяные компании).

В случае успешной реализации проекта, добыча "Газпром Нефти" на бажене может достигнуть 2,5 млн т в год к 2021 году. Если другие компании примут в нем участие, то бюджет России к 2025 году дополнительно получит около 30 млрд рублей, а общая добыча на бажене вырастет до 10 млн т.

Алексей Вашкевич также сказал, что идею реализации проекта активно поддерживают отраслевые министерства и основные игроки на рынке нефти. Но он признал, что шансы на его успешную реализацию куда ниже 100%.

Компания будет разрабатывать и внедрять технологии поиска перспективных нефтегазоносных баженовских отложений на базе полигона на Пальяновской площади Краснодарского месторождения в ХМАО. При этом "Газпром нефть", предлагая другим компаниям участие в разработке технологий на ее полигоне, намерена стать оператором проекта.

"Россия сейчас имеет возможность не просто быть в роли догоняющего, но и самой быть впереди по ряду технологий. Я допускаю, что это может случится уже через несколько лет", - оценил перспективы топ-менеджер компании.