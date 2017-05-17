Добыча российского аналога сланцевой нефти может к 2025 году достичь 10 млн тонн

Чешская постановочная группа представила оперу "Русалка" на Урале на языке оригиналаНовости Урала 17 мая, 16:50
Поезд с хоккеистами сборной России отправился из Кельна в ПарижСпорт 17 мая, 16:47
"ВКонтакте" установила рекорд посещаемости среди украинцев за прошедшие суткиЭкономика и бизнес 17 мая, 16:31
"Роснефть" попросит согласовать механизм выхода из соглашения по сокращению добычи нефтиЭкономика и бизнес 17 мая, 16:30
Добыча российского аналога сланцевой нефти может к 2025 году достичь 10 млн тоннЭкономика и бизнес 17 мая, 16:29
Сирия и Израиль впервые выступят на Армейских международных играхАрмия и ОПК 17 мая, 16:26
СМИ: имитирующий WannaCry вирус заразил 200 тыс. компьютеровМеждународная панорама 17 мая, 16:24
НМТП в январе-апреле возглавил рейтинг грузовых терминалов России с оборотом 26 млн тоннТранспорт 17 мая, 16:11
Тренер Маццарри покинет ФК "Уотфорд", который может возглавить СлуцкийСпорт 17 мая, 16:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Добыча нефти из баженовской свиты - российского аналога сланцевой нефти США - может достичь к 2025 году 10 млн т в случае реализации проекта по разработке отечественных технологий по добыче этого типа нефти. Об этом говорится в презентации главы дирекции по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы "Газпром Нефти" Алексея Вашкевича.
Компания планирует реализовать проект отечественных технологий и оборудования для баженовской свиты, к участию в котором будет привлекать и другие ВИНКи (вертикально-интегрированные нефтяные компании).
В случае успешной реализации проекта, добыча "Газпром Нефти" на бажене может достигнуть 2,5 млн т в год к 2021 году. Если другие компании примут в нем участие, то бюджет России к 2025 году дополнительно получит около 30 млрд рублей, а общая добыча на бажене вырастет до 10 млн т.
Алексей Вашкевич также сказал, что идею реализации проекта активно поддерживают отраслевые министерства и основные игроки на рынке нефти. Но он признал, что шансы на его успешную реализацию куда ниже 100%.
Компания будет разрабатывать и внедрять технологии поиска перспективных нефтегазоносных баженовских отложений на базе полигона на Пальяновской площади Краснодарского месторождения в ХМАО. При этом "Газпром нефть", предлагая другим компаниям участие в разработке технологий на ее полигоне, намерена стать оператором проекта.
"Россия сейчас имеет возможность не просто быть в роли догоняющего, но и самой быть впереди по ряду технологий. Я допускаю, что это может случится уже через несколько лет", - оценил перспективы топ-менеджер компании.