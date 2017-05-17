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Запасы нефти в США за неделю упали до 520,80 млн баррелей

Экономика и бизнес
17 мая, 17:38 UTC+3

С 5 по 12 мая запасы уменьшились на 1,73 млн баррелей, аналитики ожидали снижения на 2,4 млн

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ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США упали за неделю с 5 по 12 мая на 1,73 млн баррелей, до 520,80 млн баррелей. Об этом сообщило министерство энергетики страны.

При этом аналитики ожидали снижения запасов на 2,4 млн баррелей, свидетельствует опрос агентства Bloomberg.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 г. на бирже ICE в Лондоне растет на 1,67%, до $52,5 за баррель.

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