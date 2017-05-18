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Медведев проведет заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка

Экономика и бизнес
18 мая, 0:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

На заседании планируется обсудить ряд вопросов, в том числе предоставлении кредита АИЖК для финансирования программ развития рынка арендного жилья

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

На заседании планируется обсудить ряд вопросов, в том числе предоставление кредита компании "Трансхолдлизинг" для приобретения и лизинга вагонов московского метро. Согласно материалам кабмина, это необходимо для развития инфраструктуры метрополитена и обеспечения высокого уровня сервиса и качества обслуживания пассажиров.

Также в повестке есть вопрос о предоставлении кредита АИЖК для финансирования программ развития рынка арендного жилья. Кроме того, на заседании будет рассмотрен вопрос о создании комитета по аудиту при наблюдательном совете ВЭБа.

В заседании примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Аркадий Дворкович, Дмитрий Козак, Александр Хлопонин, помощник президента Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.

Внешэкономбанк - государственная корпорация развития. Банковской лицензии не имеет. Главное направление деятельности - финансирование крупных инвестиционных проектов.

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Медведев, Дмитрий Анатольевич
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