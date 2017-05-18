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Форум "Северный Кавказ в новом технологическом укладе" открывается в Пятигорске

Экономика и бизнес
18 мая, 1:50 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 18, мая. /ТАСС

В мероприятии примут участие более 150 российских и зарубежных ученых, представители власти и бизнесмены

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ПЯТИГОРСК, 18 мая. /ТАСС/. Более 150 ученых российских и зарубежных вузов и научно-исследовательских центров, а также представители власти и бизнесмены примут участие в открывающемся 18 мая в Пятигорске международном форуме "Северный Кавказ в новом технологическом укладе". Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете.

"Основной целью станет диалог по определению приоритетов развития северокавказских регионов и механизмов их реализации. Необходимо обсудить, как нам перейти от нынешнего технологического уклада к более высокому уровню", - рассказала директор форума, доктор экономических наук, профессор, заместитель директора Северо-Кавказского института, филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Наталья Киселева.

По ее словам, теория технологических укладов охватывает производства с единым технологическим уровнем и выделяет шесть уровней развития. Жители отстающих территорий, отмечает эксперт, не могут рассчитывать на высокий доход. "На Северном Кавказе сейчас больше преобладают третий или четвертый уклад. Это достаточно отсталые технологии и производства, и большинство наших проблем: бедность, безработица, низкий уровень жизни - проистекают именно из- за низкого технологического уровня продукции", - пояснила ученый.

Киселева добавила, что переход к более высокому уровню требует не только модернизации производства и закупки нового оборудования. "Нужно изменить сознание людей. Начиная от госслужащих-управленцев, заканчивая бизнесом, насколько он готов строить эти процессы, и научными и образовательными учреждениями - могут ли они предлагать новые разработки, готовить квалифицированные кадры для предприятий нового уклада. Весь этот спектр проблем и будет обсуждаться на форуме", - рассказала директор мероприятия.

В рамках форума пройдет пленарное заседание, экспертные дискуссии и круглые столы, участники которых обсудят стратегические вопросы развития Северного Кавказа. Организатором выступает РАНХиГС при поддержке аппарата полпредства президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе и Министерства РФ по делам Северного Кавказа. Агентство ТАСС является информационным партнером мероприятия. Форум завершится 20 мая.

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