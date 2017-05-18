Reuters: минфин США допускает рост экономики на 3% при условии реформ

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ВАШИНГТОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Министр финансов США Стивен Мнучин считает, что рост американской экономики на 3% и более достижим при условии реформ налоговой системы и нормативно-правовой базы. Об этом говорится в полученном агентством Reuters тексте выступления главы ведомства на слушаниях в Сенате Конгресса США, которые должны пройти 18 мая.
"Я считаю, что рост ВВП на 3% или выше - достижимая цель, если мы проведем значительные реформы налоговой системы и нормативно-правовой базы", - говорится в документе.
Большинство американских экономистов полагает, что экономика США должна приложить большие усилия для роста на 2% и более из-за демографических проблем и медленного роста производительности.