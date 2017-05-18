ВВП Японии в январе-марте вырос на 2,2% в годовом исчислении

ТОКИО, 18 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Валовой внутренний продукт (ВВП) Японии вырос на 2,2% в годовом исчислении в январе-марте нынешнего года. Он увеличивается уже пятый квартал подряд, официально объявило правительство страны.

Главный фактор госта ВВП - расширение экспорта, который увеличился в январе-марте на 2,1% по сравнению с тем же показателем год назад. Особенно расширились поставки японских товаров, в первую очередь автомобилей, на растущие рынки Восточной Азии.

На 0,4% подросло и внутреннее потребление, которое формирует 60% валового продукта Японии.

Тем не менее, правительство премьер-министра Синдзо Абэ не вполне довольно последним показателем, поскольку власти хотели бы побудить население и бизнес больше покупать, чтобы активизировать деловую конъюнктуру. Беспокоит Токио и замедление темпов роста в Китае, а также нестабильная ситуация в США, где сохраняется неопределенность с экономическими реформами, обещанными администрацией президента Дональда Трампа.