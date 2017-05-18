Крупнейшая в России выставка халяльной продукции открылась в рамках саммита в Казани

КАЗАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Порядка 60 производителей халяльной продукции из ОАЭ, Турции, Шри-Ланки и других стран представили на выставке Russia Halal Expo в Казани мед, детское питание, мороженое и оленину в рамках KazanSummit 2017.

"Халяль продукция - это не только исламский бренд, это качественная продукция", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов.

На выставке представлены разнообразные товары и услуги, соответствующие нормам ислама: мясная продукция, кондитерские изделия, чай, мед, пищевые добавки, детское питание, мусульманский туризм. Специально для участия в выставке приехали представители нескольких компаний из Ямало-Ненецкого автономного округа и представили здесь деликатесы из мяса оленя, рыбу, варенье из дикорастущих ягод.

"Рыба и дикоросы - это халяль, а мясо на стадии проработки данного проекта (получения сертификата). Наверное, в сентябре-ноябре произведем забой по стандартам халяль. На данный момент рынок сбыта - регионы России, но сейчас рассматривается как Ближний Восток, так и Евросоюз", - сообщил журналистам директор компании "ЭКО Ямал" Вячеслав Сергатин.

Russia Halal Expo проходит впервые в Татарстане в рамках KazanSummit 2017, она будет работать до 20 мая. Это крупнейшая в России и единственная в Приволжском федеральном округе выставка для халяль-индустрии, где производители могут презентовать продукцию и услуги.

IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" примет в этом году более 2 тыс. гостей из 50 стран мира. Традиционно центральной темой саммита станет экономика исламских стран и регионов. Кроме того, в этом году KazanSummit 2017 затронет такие направления как социальное предпринимательство, экология, благотворительность, корпоративные стратегии, туризм, исламское образование и другие. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером саммита.