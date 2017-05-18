ЕК оштрафовала Facebook на €110 млн за обман при покупке WhatsApp

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия оштрафовала компанию Facebook за предоставление заведомо ложной информации об условиях покупки мессенджера WhatsApp в 2014 г. Об этом говорится в размещенных материалах Еврокомиссии.
"Facebook совершил два отдельных нарушения, предоставив неверную информацию в форме о слиянии компаний, а также в ответе на запрос комиссии о предоставлении информации. Еврокомиссия считает эти нарушения серьезными, поскольку они лишили ее сведений, необходимых для оценки сделки", - говорится в заявлении.
Официальное расследование Еврокомиссии против Facebook было открыто в декабре 2016 г. В Брюсселе отмечали, что компания в рамках изучения сделки по приобретению WhatsApp в 2014 г. сообщила, что не имеет намерения проводить автоматическое объединение учетных записей пользователей Facebook и WhatsApp, однако это было сделано в августе 2016 г.