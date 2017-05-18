Счетная палата раскритиковала деятельность Фонда развития моногородов

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Счетная палата считает неэффективной работу Фонда по развитию моногородов, который ежемесячно тратит на содержание и зарплату сотрудникам более 16 млрд руб.
"Деятельность Фонда развития моногородов по софинансированию расходов регионов должного влияния на социально-экономическое развитие моногородов пока также не оказала. Так, по состоянию на 1 января 2017 года Фондом заключено 18 соглашений с регионами о софинансировании расходов по реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов на общую сумму 11,1 млрд руб. Согласно данным, полученным Счетной палатой в ходе контрольного и экспертно-аналитических мероприятий, строительство инфраструктурных объектов закончено только по 3 из 18 соглашений", - говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
Cтроительство инфраструктурных объектов с участием Фонда не планируют в ближайшее время 15 регионов или практически четверть. Из 77 моногородов, планирующих строительство, только 16 имеют проектно-сметную документацию. Причина - отсутствие средств. "В то же время на содержание Фонда ежемесячно тратилось более 16 млрд руб., в основном на зарплату", - отмечается в пресс-релизе.
По словам Генерального директора вышеуказанного Фонда Ильи Кривогова, в настоящее время помимо 18 соглашений, заключенных Фондом с 14 регионами, в очереди на поддержку Фонда стоят еще 20 регионов. В планах Фонда на II квартал 2017 года направить на поддержку моногородов около 5 млрд руб.
Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова подчеркнула необходимость комплексного подхода к проблеме развития моногородов. "Речь идет не только об увеличении финансовой поддержки, а о необходимости сформировать комплексную государственную политику, стимулирующую переход моногородов к устойчивому саморазвитию, в том числе за счет решения вопросов социальной политики, ответственности бизнеса, диверсификации экономики страны и инновационного развития", - отметила она. Отчет о результатах экспертно- аналитического мероприятия по проблемам моногородов Счетная палата направит в палаты Федерального Собрания и президенту РФ.
В настоящее время к моногородам отнесены 319 населенных пунктов, расположенных на территории 61 региона. Наибольшее их количество насчитывается в Кемеровской, Свердловской и Челябинской областях.