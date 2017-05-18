Электросети Севастополя планируют модернизировать в течение 8 лет

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Власти Севастополя рассчитывают, что в течение ближайших 8 лет изношенные электросети города будут полностью модернизированы.

Об этом журналистам после открытия стратегической сессии проекта "Энерджинет" в Севастополе сообщил врио губернатора города Дмитрий Овсянников.

"В течение 7-8 лет мы хотим модернизировать все электросети города, у нас строится теплоэлектростанция, которая решает вопрос источника электроэнергии, но узкое место у нас сейчас в энергосетях, необходима модернизация, но применять технические решения прошлого - не самый качественный подход. Проект "Энерджинет" предполагает, что именно в Севастополе мы сможем воплотить новые технические решения, которые станут образцом для всей России", - сказал Овсянников.

Он уточнил, что в рамках пилотного проекта "Энерджинет", инициированного в рамках Национальной технологической инициативы, в Севастополе на трех участках будут построены элементы современной так называемой умной электросети, имеющей высокие характеристики надежности. На эти цели выделено 160 млн рублей федеральных средств.

Россети вложат 2 млрд рублей

Полная модернизация электросетей города будет осуществляться в рамках соглашения с ПАО "Россети", подписанного в этом году. "У нас подписано соглашение с Россетями, оно предполагает вложение порядка 2 млрд рублей в нашу электросетевую инфраструктуру, мы готовимся к активному запуску этого проекта", - сказал Овсянников.

Заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров пояснил журналистам, что более 70% электросетей Севастополя находятся в собственности украинской энергетической кампании "Севастопольэнерго". Дорожной картой, подписанной с Россетями, предусмотрено, что в городе будет создано одноименное российское предприятие, куда будут переданы активы украинской компании и электросети, находящиеся в ведении правительства Севастополя, третьим акционером станет компания Россети.

"Передача электросетей запланирована на 30 июня, российская компания уже работает. Город Севастополь войдет в российское предприятие своими сетями - это в основном распределительные сети и сети госпредприятий, линия уличного освещения, а ПАО "Россети" войдет с финансами", - сказал Базаров, отметив, что пока не ясно, как будут распределены доли участников российской компании.

По его словам, создание российской энергетической компании в Севастополе, куда войдут Россети, позволит не только модернизировать электросети Севастополя, но также использовать любые формы господдержки, в том числе грантовой, что было недоступно украинской компании.

Стратегическая сессия "Энерджинет"

Стратегическая сессия проекта "Энерджинет", реализуемого в рамках Национальной технологической инициативы, под названием "Энергетика будущего. Реальная динамика изменений" началась в четверг в Севастополе и продлится до 20 мая.

Участники, среди которых представители отрасли, а также местной и федеральной власти, планируют обсудить создание и оптимизацию технологических преимуществ России на внешних рынках, активное продвижение российских компаний и международных партнерских консорциумов на энергетический рынок стран БРИКС.

По словам организаторов, Севастополь выбран местом проведения сессии не случайно: город рассматривается в качестве комплексного пилотного проекта отработки перспективных технических и технологических решений, организационно-деятельных, управленческих и административно-регуляторных моделей для новых рынков дорожной карты "Энерджинет". Кроме того, Севастополь надеется стать центром образования для кадров интеллектуальной энергетики.