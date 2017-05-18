Электросети Севастополя планируют модернизировать в течение 8 лет

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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Власти Севастополя рассчитывают, что в течение ближайших 8 лет изношенные электросети города будут полностью модернизированы.
Об этом журналистам после открытия стратегической сессии проекта "Энерджинет" в Севастополе сообщил врио губернатора города Дмитрий Овсянников.
"В течение 7-8 лет мы хотим модернизировать все электросети города, у нас строится теплоэлектростанция, которая решает вопрос источника электроэнергии, но узкое место у нас сейчас в энергосетях, необходима модернизация, но применять технические решения прошлого - не самый качественный подход. Проект "Энерджинет" предполагает, что именно в Севастополе мы сможем воплотить новые технические решения, которые станут образцом для всей России", - сказал Овсянников.
Он уточнил, что в рамках пилотного проекта "Энерджинет", инициированного в рамках Национальной технологической инициативы, в Севастополе на трех участках будут построены элементы современной так называемой умной электросети, имеющей высокие характеристики надежности. На эти цели выделено 160 млн рублей федеральных средств.
Полная модернизация электросетей города будет осуществляться в рамках соглашения с ПАО "Россети", подписанного в этом году. "У нас подписано соглашение с Россетями, оно предполагает вложение порядка 2 млрд рублей в нашу электросетевую инфраструктуру, мы готовимся к активному запуску этого проекта", - сказал Овсянников.
Заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров пояснил журналистам, что более 70% электросетей Севастополя находятся в собственности украинской энергетической кампании "Севастопольэнерго". Дорожной картой, подписанной с Россетями, предусмотрено, что в городе будет создано одноименное российское предприятие, куда будут переданы активы украинской компании и электросети, находящиеся в ведении правительства Севастополя, третьим акционером станет компания Россети.
"Передача электросетей запланирована на 30 июня, российская компания уже работает. Город Севастополь войдет в российское предприятие своими сетями - это в основном распределительные сети и сети госпредприятий, линия уличного освещения, а ПАО "Россети" войдет с финансами", - сказал Базаров, отметив, что пока не ясно, как будут распределены доли участников российской компании.
По его словам, создание российской энергетической компании в Севастополе, куда войдут Россети, позволит не только модернизировать электросети Севастополя, но также использовать любые формы господдержки, в том числе грантовой, что было недоступно украинской компании.
Стратегическая сессия проекта "Энерджинет", реализуемого в рамках Национальной технологической инициативы, под названием "Энергетика будущего. Реальная динамика изменений" началась в четверг в Севастополе и продлится до 20 мая.
Участники, среди которых представители отрасли, а также местной и федеральной власти, планируют обсудить создание и оптимизацию технологических преимуществ России на внешних рынках, активное продвижение российских компаний и международных партнерских консорциумов на энергетический рынок стран БРИКС.
По словам организаторов, Севастополь выбран местом проведения сессии не случайно: город рассматривается в качестве комплексного пилотного проекта отработки перспективных технических и технологических решений, организационно-деятельных, управленческих и административно-регуляторных моделей для новых рынков дорожной карты "Энерджинет". Кроме того, Севастополь надеется стать центром образования для кадров интеллектуальной энергетики.