В Казани запустят программу обучения шариатских аудиторов, аналогов которой в РФ и СНГ нет

КАЗАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Новая программа по обучению магистров шариатскому аудиту будет разработана в Российском исламском институте в Казани. Как сообщил на образовательной сессии KazanSummit 2017 директор Российского центра исламской экономики и финансов Искандер Исхаков, подобных программ в России и СНГ пока нет.

"Российский исламский институт занимается созданием магистерской программы по аудиту. Она будет охватывать внутренний аудит в целом, но ее главным отличием будет и шариатский аудит. При этом она будет давать возможность людям работать как в исламских организациях, так и в неисламских в качестве внутреннего аудитора. В настоящее время таких программ ни в России, ни в странах СНГ нет", - пояснил он.

По его словам, пройдя эту программу специалисты смогут работать внутренними аудиторами в исламских финансовых компаниях. Пока таких специалистов обучают только за рубежом. Исхаков затруднился назвать общее количество необходимых рынку России специалистов для работы в секторе исламского банкинга, однако уточнил, что потребность в таких специалистах есть.

"Потребность - она на текущий момент не является очень большой, масштабы деятельности исламских организаций не предоставляют значительный спрос на рынке труда. Но потенциал отрасли существует. При реализации образовательной политики необходимо ставить себе цель, чтобы воспитывать специалистов, готовых работать на мировом рынке, а не только в России", - сказал Исхаков.

Как сообщил в четверг в ходе образовательной сессии саммита помощник президента Татарстана Камиль Исхаков, сектор исламских финансов имеет тенденцию бурного развития. При таком развитии растет и потребность в образовательной системе в сфере исламских финансов.

"Рост финансов опережает подготовку кадров. Такие люди недостаточны потребностям, которые есть сегодня. Это сказывается в каждодневной жизни. Нужно находить любые пути, чтобы темпы развития ислам-экономики были обеспечены подготовкой специалистов", - добавил он.

Российский исламский институт является первым исламским учебным заведением в России, получившим в 2007 году государственную аккредитацию от Министерства образования и науки РФ. На сегодняшний день в Российском исламском институте обучается свыше 600 студентов из более чем 30 регионов России, а также стран СНГ.

Исламский аудит

Исламский или шариатский аудит осуществляется с учетом законов ислама. Помимо финансовых аспектов, учитывает материальные и духовные, касающиеся всех сфер жизни мусульман. В основе исламского или шариатского аудита лежат законы шариата, которые запрещают ростовщичество, азартные игры, рискованные сделки, продажу долгов, спекуляцию, финансирование и осуществление операций, связанных с производством и торговлей товарами и предоставлением услуг, противоречащих нормам ислама.

Задачи исламского аудитора обусловлены наличием религиозных запретов, которыми запрещается взимание ссудного процента, неоправданный риск и спекулятивные операции, что заставляет инвесторов использовать специфические финансовые инструменты без гарантированной доходности, разделяя риски, доходы или убытки с партнерами. Основной целью аудиторской проверки в исламской концепции является защита интересов инвестора. В ходе независимой проверки аудитор обязан вынести заключение о правильности отражения прибыли или убытка компании согласно установленным стандартам, об эффективности управления финансовыми ресурсами фирмы и целевом характере их использования.

Ранее Искандер Исхаков сообщал, что мировой объем исламских активов в прошлом году составил $2,1 трлн, к 2020 году прогнозируется его увеличение до $3,2 трлн. Сейчас 80% активов приходится на страны Персидского залива, Малайзию и Иран. В целом же отрасль исламских финансов представлена более чем в 70 странах мира.

О KazanSummit 2017

IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" примет в этом году более 2 тыс. гостей из 50 стран мира. Традиционно центральной темой саммита станет экономика исламских стран и регионов. Кроме того, в этом году KazanSummit 2017 затронет такие направления, как социальное предпринимательство, экология, благотворительность, корпоративные стратегии, туризм, исламское образование и другие. Международный экономический саммит России и стран ОИС KazanSummit 2017 проходит с 18 по 20 мая, генеральным информационным партнером саммита является ТАСС.