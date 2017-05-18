Силуанов: бюджет в 2017 году недополучит 117 млрд рублей

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Общий объем выпадающих источников финансирования бюджета в 2017 году, согласно предлагаемым Минфином корректировкам бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг., составляет 117 млрд руб. Об этом сообщил на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов.
При этом, согласно корректировкам, бюджет РФ недополучит 96 млрд руб. доходов от приватизации в 2017 году.
"По дефициту источников финансирования - общий объем так называемых выпадающих источников у нас составляет 117 млрд руб. Здесь в первую очередь - уменьшение прогноза поступления от приватизации на 96 млрд руб.", - сказал он.
Также Минфин предложил направить часть дополнительных доходов, которые поступают в текущем году, на погашение части внешних кредитов в объеме 92,6 млрд руб.
Министр пояснил, что бюджет недополучит в 2017 году 96 млрд руб. доходов от приватизации за счет переноса продажи пакета ВТБ.
"За счет прогноза по продаже пакета ВТБ (Минфин прогнозирует недополучение средств от приватизации в корректировках к бюджету на 2017 г.)", - сказал министр.
Силуанов также отметил, что правительство может внести законопроект о корректировке бюджета на 2017 год в Государственную думу 26 мая, чтобы он был принят до конца весенней сессии.
По словам Силуанова, Минфин заложил в поправки в бюджет 2017 года корректировку цены на нефть до $45,6 за баррель против прежних $40 за баррель.
"Мы учли изменения макроэкономики, учли параметры по уточненному росту ВВП до 2% в год. Учтена динамика инфляции - в этом году ожидаем 3,8%, а также цены на нефть, которые составляют $45,6 за баррель против 40 (долларов), учтенных в бюджете", - сказал министр.
Как сообщалось ранее, Министерство финансов России подготовило проект поправок в федеральный бюджет на 2017 год, в соответствии с которыми предлагает снизить дефицит федерального бюджета на 30,1% , до 1,924 трлн руб. В частности, Минфин предложил повысить доходы бюджета на текущий год на 8,5%, до 14,632 трлн руб. с нынешних 13,488 трлн руб. Расходы бюджета предлагается увеличить на 1,9%, до 16,556 трлн руб. с нынешних 16,241 трлн руб.
Силуанов также сообщил, что объемы Резервного фонда и ФНБ при предлагаемых корректировках в бюджет не меняются за исключением учета курсовой разницы.
"Объемы Резервного фонда и Фонда национального благосостояния не меняются по сравнению с теми параметрами, которые учтены в законе о бюджете за исключением изменения курсовых соотношений, которые связаны с изменением макропрогноза", - сказал он.
По словам министра, восстановление средств Резервного фонда будет происходить в следующем году.
"В соответствии с бюджетом, Резервный фонд будет истрачен полностью (в 2017 году). Мы начнем использовать средства Фонда национального благосостояния по закону о бюджете. Тем не менее в поправках в закон о бюджете мы предусматриваем восстановление средств Резервного фонда, но это будет происходить в следующем году", - сказал министр.
Дополнительные нефтегазовые доходы в объеме 623 млрд руб. будут направлены в Резервный фонд в начале 2018 года, заявил также Силуанов.
"В этом году мы сможем накопить средства от (продажи) нефти и газа, которые в следующем году будут зачислены в Резервный фонд. Эта сумма составляет 623 млрд руб.", - сказал министр.
Минфин в поправках в бюджет-2017 оставил без изменений объем доходов от поступления дивидендов от госкомпаний.
"В составе ненефтегазовых доходов учтены и поступления дивидендов от наших государственных компаний - в тех объемах, которые учтены были в бюджете на текущий год", - сказал он.
Говоря о дивидендах госкомпаний, Силуанов напомнил, что "в 2015 году была другая ситуация, когда компании, если не учитывать бумажные доходы, должны были бы заплатить больше дивидендов". "Поэтому в правительстве РФ эти позиции будут учитываться и рассматриваться (о целесообразности учета так называемых бумажных доходов), и соответственно будут приниматься окончательные решения при подготовке директив по голосованию представителям государства в таких компаниях", - сказал глава Минфина.