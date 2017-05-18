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Исламская стартап-платформа из Казани может попасть в приоритеты политики стран ОИС

Экономика и бизнес
18 мая, 14:30 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 18, мая. /ТАСС

Включение подобной платформы в приоритеты политики стран ОИС позволит больше вовлекаться в развитие предпринимательства, привлечь больше инвестиций, уверен президент Молодежного форума ОИС

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КАЗАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Министерства иностранных дел стран Объединенного исламского мира (ОИС) рассмотрят вопрос включения стартап-платформы для мусульманских предпринимателей, которая была разработана в Казани, в один из приоритетов политики. Об этом ТАСС сообщил президент Молодежного форума ОИС Эльшад Искандаров.

"Речь идет о проекте, стартап-платформе для предпринимателей из стран ОИС. Этот проект уже включен как приоритетная программа в молодежные политики стран. Ожидается, что он также будет особо отмечен в качестве приоритета политики на уровне МИД стран. Очередная сессия МИД стран ОИС пройдет в июле этого года в Кот д`Ивуаре", - сказал он.

По словам Искандарова, включение подобной платформы в приоритеты политики стран ОИС позволит больше вовлекаться в развитие предпринимательства, привлечь платформе больше инвестиций. "А политически - это признание роли Казани для налаживания политического диалога Россия-ОИС", - отметил он.

Молодые исламские бизнесмены

Проект, о котором идет речь, был разработан в Казани в прошлом году. Основная его цель - круглый год отбирать проекты в области технологического предпринимательства на уровне стартапов. Отобранные проекты затем получают возможность участия в форуме молодых предпринимателей стран ОИС (в возрасте от 18 до 35 лет). В этом году третий такой форум проходит в Казани в рамках KazanSummit 2017.

На форум в 2017 году было подано 400 проектов. В результате были отобраны 50 проектов из 15 стран. Программа форума направлена на выявление и поддержку наиболее интересных проектов участников и формирование бизнес- контактов между Россией и международным бизнес-сообществом. Авторы лучших 15 проектов презентуют свои стартапы с целью привлечения инвесторов и получат оценку, практические рекомендации ведущих экспертов.

По словам Искандарова, среди представленных есть интересные проекты. "Мне кажутся интересными проекты, где бизнес увязывается с этическими вопросами. Например, возможность проведения транзакций для гуманитарной помощи, экологических акций и т.д", - отметил он.

Директор казанского IT-парка Антон Грачев также отметил интересный проект из Африки - мини-3D-принтеры."Сейчас отрасль онлайн-образования очень перспективна. Здесь интересен не сам принтер, технология не новая. А то, что он дешевле аналогов и его можно поставить в школу, а также изучать на нем использование софта", - сказал Грачев.

Он добавил, что многие стартапы посвящены решениям, которые делают удобнее или безопаснее взаимодействие банков со своими клиентами.

KazanSummit 2017

IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" принимает в этом году более 2 тыс. гостей из 50 стран мира. Традиционной центральной темой саммита стала экономика исламских стран и регионов. Кроме того, в этом году KazanSummit 2017 затрагивает такие направления, как социальное предпринимательство, экология, благотворительность, корпоративные стратегии, туризм, исламское образование и другие.

В рамках саммита впервые проходит Russia Halal Expo - крупнейшая в России и единственная в Приволжском федеральном округе выставка для халяль индустрии, где производители могут презентовать свою продукцию и услуги.

Генеральным информационным партнером саммита является ТАСС.

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Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017
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