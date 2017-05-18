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Подписан меморандум о признании халяльных продуктов из Татарстана в ОАЭ

Экономика и бизнес
18 мая, 15:28 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 18, мая. /ТАСС

Как заявил руководитель комитета по стандарту халяль Татарстана, документ позволит поставлять российскую продукцию в ОАЭ без каких-либо проблем

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КАЗАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве подписали представители Института стандартизации и метрологии ОАЭ и комитета по стандарту халяль Духовного управления мусульман Татарстана в рамках KazanSummit 2017. Об этом сообщил журналистам руководитель комитета Марат Низамов.

"Мы будем обмениваться информацией в сфере стандартов халяль, и это будет способствовать тому, что наш стандарт будет признаваться в ОАЭ, и наши товары будут поставляться без каких-либо проблем. Потому что сейчас есть некоторые разногласия, это все потом нивелируется", - пояснил он.

Сегодня же в рамках саммита открылась крупнейшая в России выставка халяльных продуктов Russia Halal Expo. На выставке представлены разнообразные товары и услуги, соответствующие нормам ислама: мясная продукция, кондитерские изделия, чай, мед, пищевые добавки, детское питание, мусульманский туризм.

Ранее сообщалось, что рынок продукции халяль в Татарстане растет на 10-15% в год и уже достиг 100 млрд рублей. Республика полностью обеспечивает себя такими продуктами.

IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017", который проходит в Казани с 18 по 20 мая, примет в этом году более 2 тыс. гостей из 50 стран мира. Традиционно центральной темой саммита стала экономика исламских стран и регионов. Кроме того, в этом году KazanSummit 2017 затронет такие направления, как социальное предпринимательство, экология, благотворительность, корпоративные стратегии, туризм, исламское образование и другие. Генеральным информационным партнером саммита является ТАСС.

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Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017
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