Международные резервы РФ за неделю повысились на $0,9 млрд

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Международные резервы России за неделю - с 5 мая до 12 мая 2017 года - повысились на $0,9 млрд, до $399,7 млрд, сообщил Банк России.

Как указал регулятор, показатель вырос на 0,2% под преобладавшим влиянием возврата банками-резидентами ранее предоставленных средств в иностранной валюте.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.