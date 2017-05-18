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Роскачество исследует сыры сорта "российский"

Экономика и бизнес
18 мая, 16:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Планируется исследовать порядка 30 образцов

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российская система качества запустила исследование сыра "Российский" и исследует порядка 30 образцов от разных производителей. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

Закупки проходят в торговых сетях в Алтайском крае, Республиках Башкортостан, Мордовия и Татарстан, Белгородской, Брянской, Калининградской, Курской, Московской, Псковской, Самарской, Свердловской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Образцы будут исследовать по 77 показателям качества и безопасности, включая наличие плесени, растительных жиров и антибиотиков, а также по показателям вкуса и консистенции. Роскачество намерено выявить фальсифицированную продукцию - так называемые сырные продукты, которые продаются под видом натурального сыра.

Результаты исследования Роскачество опубликует к началу лета.

Сыр или сырный продукт

"Производство сыра - недешевый процесс (на изготовление 1 кг продукта уходит примерно 10 л молока), и в результате него, естественно, получается недешевый продукт. Однако недобросовестные производители могут идти на различные уловки, которые удешевляют процесс производства. Например, заменять молочные жиры растительными или снижать уровень жира", - говорится в сообщении.

Роскачество также напоминает, что согласно терминам, принятым в техническом регламенте "О безопасности молока и молочной продукции", сыр - это молочный продукт или составной молочный продукт, который должен быть произведен из молока, молочных продуктов и (или) побочных продуктов переработки молока, а сырный продукт - молокосодержащий продукт, произведенный по технологии сыра. "При производстве сырного продукта регламент допускает замену молочных жиров на растительные в количестве не более 50%. При большей степени замены даже слово "сырный" употребляться не может", - приводит Роскачество слова заведующей отделом сыроделия ВНИИМС Валентины Мордвиновой.

Кроме того, производители могут фальсифицировать сыр путем уменьшения процентной доли жира. Массовая доля жира в сухом веществе для сыра "Российский" установлена ГОСТом на уровне 50%. "Если же на упаковке указано, что массовая доля жира в сухом веществе - 50%, а в ходе исследования выясняется, что она меньше, - это явное нарушение технологии производства, возможно, экономически выгодное производителю. А если на упаковке указано меньшее количество жира, это уже не классический "Российский" сыр, а другой продукт", - говорится в сообщении Роскачества.

Исследование также проверит сыры на наличие в них антибиотиков тетрациклиновой группы, левомицетина (хлорамфеникола), антибиотиков группы метронидазолов, а также группы сульфаниламидов.

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