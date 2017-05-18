Халяльную продукцию из Татарстана будут поставлять в страны ОИС

КАЗАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Представители института стандартизации и метрологии Организации исламских стран (ОИС) и комитета по стандарту халяль Духовного управления мусульман Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве в рамках KazanSummit2017. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Марат Низамов.

"С институтом стандартизации и метрологии Организации исламских стран мы подписали соглашение о том, что мы будем наблюдать - наш комитет будет наблюдателем в этом институте, участвовать во всех мероприятиях, мы у них заимствуем стандарты и все эти стандарты изучим и внедрим в свою систему и будем использовать их в техническом комитете, это будет способствовать тому, что наши товары, продукция халяль может поставляться в страны, которые являются членами ОИС, беспрепятственно", - пояснил он в кулуарах Kazan Summit 2017.

Также комитет подписал меморандум о сотрудничестве с Агентством развития индустрии халяль штата Пенджаб (Пакистан) по обмене опытом, изучению стандартов. Представители Пакистана намерены поставлять в Татарстан свою продукцию.

"Для этого нужно понимание - какие требования есть, правила, какие есть законы, которые регулируют все эти процессы экспортные. Поэтому мы будем работать совместно, я думаю, что это будет способствовать только расширению экспорта, обмена туристами", - пояснил Низамов. По его словам, Пакистан также заинтересовался мясом из региона.

Рынок растет

Ранее был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с представителями Института стандартизации и метрологии ОАЭ для обмена информацией в сфере стандартов халяль. Также в рамках саммита открылась крупнейшая в России выставка халяльных продуктов Russia Halal Expo. На ней представлены разнообразные товары и услуги, соответствующие нормам ислама: мясная продукция, кондитерские изделия, чай, мед, пищевые добавки, детское питание, мусульманский туризм.

Ранее сообщалось, что рынок продукции халяль в Татарстане растет на 10-15% в год и уже достиг 100 млрд руб. Республика полностью обеспечивает себя такими продуктами.

IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017", который проходит в Казани с 18 по 20 мая, примет в этом году более 2 тыс. гостей из 50 стран мира. Традиционно центральной темой саммита стала экономика исламских стран и регионов. Кроме того, в этом году KazanSummit 2017 затронет такие направления, как социальное предпринимательство, экология, благотворительность, корпоративные стратегии, туризм, исламское образование и другие. Генеральным информационным партнером саммита является ТАСС.