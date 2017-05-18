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БЕРЛИН, 18 мая. /ТАСС/. Фундаментальная стоимость "Роснефти" оценочно составляет порядка $100 млрд. Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин на пресс-конференции в Берлине по случаю открытия офиса "Роснефти" в Германии.
"В условиях текущих ценовых котировок я бы все равно назвал ее (фундаментальную стоимость - прим. ред.) порядка $100 млрд. Я думаю, по завершении крупных инвестиционных проектов, связанных с модернизацией наших НПЗ, с вводом наших новых месторождений, через 3-4 года мы сможем высвободить более значительный денежный поток для выплаты дивидендов, и это повысит стоимость компании до $130-150 млрд в случае снятия санкций", - сказал он.
Капитализация "Роснефти" на Московской бирже составляет порядка $56,171 млрд, стоимость акций - 305 рублей за бумагу.
В прошлом году Сечин заявлял, что после продажи 19,5% акций "Роснефти" капитализация компании повысится, а стоимость пакета акций, принадлежащих государству, вырастет на 80 млрд рублей.