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"Роснефть" продолжает поставки нефтепродуктов на Украину

Экономика и бизнес
18 мая, 19:07 UTC+3 БЕРЛИН 18, мая. /ТАСС

Глава компании Игорь Сечин заявил, что если бы "Роснефть" ограничила поставки, то стала бы участником этой политической игры

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БЕРЛИН, 18 мая. /ТАСС/. "Роснефть" продолжает поставки нефтепродуктов на Украину, не ограничивая их, сообщил глава компании Игорь Сечин на пресс-конференции в Берлине по случаю открытия офиса "Роснефти" в Германии.

"Перенос политической ответственности на корпоративный уровень не имеет никаких оснований. Мы как работали на Украине, так и работаем. Поставляем нефтепродукты на Украину. Если бы мы ограничили поставки, то стали бы участниками этой политической игры, этих событий, но мы не ограничиваем, мы, наоборот, поставляем", - сказал Сечин.

Он подчеркнул, что санкции носят двусторонний характер. "Их жертвами становятся и наши партнеры, которые не имеют возможности эффективно работать по ряду проектов. Мир полицентричен, мы находим других партнеров и работаем с ними", - отметил Сечин.

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Персоны
Сечин, Игорь Иванович
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Украина
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