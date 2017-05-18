"Роснефть" работает над возвращением еще ряда активов "Башнефти" после покупки "Таргина"

БЕРЛИН, 18 мая. /ТАСС/. "Роснефть" работает над возвращением еще ряда активов "Башнефти" после покупки у АФК "Система" нефтесервисного бизнеса "Таргин". Об этом сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на пресс-конференции в Берлине по случаю открытия офиса компании в Германии.

"Сейчас мы работаем над снижением затрат в "Башнефти", вернули нефтесервисный бизнес. Сейчас работаем по возвращению еще ряда активов", - сказал он.

По словам Сечина, иск "Роснефти" к АФК "Система" на 106,6 млрд рублей в том числе связан с возвратом энергетических активов - "Башэнерго", которые ранее входили в состав "Башнефти", а в последствии были выведены в обмен на акции АФК "Система" и потом погашены. "Прямые потери "Башнефти" от этой транзакции составили 106,6 млрд рублей без учета курсовой разницы", - добавил Сечин.

Сечин отметил, что у "Роснефти" есть прецедент, когда компания вернула выведенные из "Башнефти" нефтесервисные активы.

В конце декабря 2016 года "Роснефть" купила у АФК "Система" 100% нефтесервисной компании "Таргин".

Сечин отметил, что при продаже "Таргина" "собственник, который владел этими активами, еще и часть дивидендов компенсировал". "Мы считаем, что это было справедливо, посмотрим, что будет с этим иском", - добавил Сечин.

Сумма сделки по "Таргину" составила 4,1 млрд рублей. "Таргин" была образована в результате объединения нефтесервисных активов, купленных АФК "Система" у "Башнефти" в 2013 году.

Изначально "Роснефть" и "Башнефть" подали иск к АФК "Система" и "Система-Инвест" в Арбитраж Москвы, однако суд 10 мая вернул иск в связи с неподсудностью дела. По мнению суда, иск должен рассматриваться по месту регистрации "Башнефти", то есть в Уфе. "Роснефть" и "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии аналогичный иск.

Суть иска

Согласно определению Арбитражного суда Москвы, в доводах иска отмечается, что ответчики (АФК "Система" и "Система-Инвест"), совместно владевшие в 2010-2014 гг. более 73% акций "Башнефти", произвели реорганизацию компании, в результате которой "Башнефть" утратила 49,41% акций АО "Система-Инвест". Кроме того, был произведен выкуп 16,8% акций "Башнефти" у миноритарных акционеров за счет эмитента с их последующим погашением. Также дочернему обществу "Башнефти" был передан пассив в виде задолженности по договорам займа перед "Башнефтью", обязательства по которым прекратились в результате совпадения должника и кредитора в одном лице. "Роснефть" требует от АФК "Система" и "Система-Инвест" возмещения убытков, причиненных в результате этих действий "Башнефти".

АФК "Система" с иском не согласна и считает требования истцов незаконными и необоснованными. По мнению "Системы", все корпоративные действия, которые указаны в иске, осуществлялись в соответствии с законом и лучшими практиками корпоративного управления в целях развития бизнеса и роста стоимости АНК "Башнефть".

С 2005 по 2014 гг. "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность.

В 2016 г. 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".