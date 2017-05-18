Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Роснефть" продолжит оспаривать санкции в судах, несмотря на отрицательные решения

Экономика и бизнес
18 мая, 19:06 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 18, мая. /ТАСС

Соответствующее заявление сделал глава компании на открытия офиса "Роснефти" в Германии

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 18 мая. /ТАСС/. "Роснефть" продолжит оспаривать санкции при помощи юридических методов, несмотря на решения судов, сообщил глава компании Игорь Сечин на пресс-конференции в Берлине по случаю открытия офиса "Роснефти" в Германии.

"Мы пытаемся реагировать и подаем иски в суды, мы будем это делать, даже несмотря на какие-то отрицательные решения", - сказал Сечин.

Европейский суд юстиции общей юрисдикции в марте признал обоснованными санкции Евросоюза, введенные в связи с ситуацией на Украине в отношении ряда российских компаний, включая "Роснефть".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Сечин, Игорь Иванович
Темы
Санкции в отношении России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: ВВС США нанесли удар по проправительственным силам в Сирии
2
Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адрес
3
Двое саперов погибли во время разминирования в Чечне
4
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
5
Захарова: намерение властей Вашингтона прописать ночлежку на улице Немцова цинично
6
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
7
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
Темы дня
Загрузка...
Реклама