"Роснефть" продолжит оспаривать санкции в судах, несмотря на отрицательные решения

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БЕРЛИН, 18 мая. /ТАСС/. "Роснефть" продолжит оспаривать санкции при помощи юридических методов, несмотря на решения судов, сообщил глава компании Игорь Сечин на пресс-конференции в Берлине по случаю открытия офиса "Роснефти" в Германии.
"Мы пытаемся реагировать и подаем иски в суды, мы будем это делать, даже несмотря на какие-то отрицательные решения", - сказал Сечин.
Европейский суд юстиции общей юрисдикции в марте признал обоснованными санкции Евросоюза, введенные в связи с ситуацией на Украине в отношении ряда российских компаний, включая "Роснефть".