"Газпром" может выплатить дивиденды за 2016 г. в 8,04 руб., или 20% от прибыли по МСФО

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" на заседании в четверг рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности в 2016 году в размере 8,0397 руб. на одну акцию, на 1,9% больше, чем в прошлом году, говорится в сообщении российского газового холдинга.

Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 190,327 млрд рублей, или 20% прибыли по международным стандартам бухгалтерской отчетности.

В середине апреля правление "Газпрома" рекомендовало совету директоров сохранить размер дивидендов по итогам 2016 г. на уровне 2015 г. - 7,89 руб. на одну акцию.

Совет директоров предложил собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 20 июля 2017 года. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, - 3 августа 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 24 августа 2017 года.

Также на заседании были одобрены предложения о размерах вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.

Совет директоров рассмотрел информацию об итогах открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита и внес кандидатуру его победителя - ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты" - на утверждение собранием акционеров аудитором общества.

Годовое собрание акционеров "Газпрома" пройдет 30 июня в Москве по стандартной повестке. Совет директоров одобрил и внес на рассмотрение собрания акционеров проекты изменений в устав ПАО "Газпром", а также в положения о совете директоров, правлении, председателе правления "Газпрома". Необходимость корректировки этих документов обусловлена изменениями в федеральных законах "Об акционерных обществах" и "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации".

Оптимальное решение

Министр энергетики РФ, член совета директоров "Газпрома" Александр Новак заявил журналистам, что значительная часть чистой прибыли "Газпрома" по МСФО сформировалась, в том числе, за счет операций, неподкрепленных денежным потоком.

"В случае учета рассматриваемых факторов рекомендованный размер дивидендов составит около 88% чистой прибыли по МСФО", - отметил он.

Министр добавил, что при этом в настоящее время продолжают действовать правила определения размера дивидендов компаний с государственным участием, утвержденные распоряжением правительства РФ, в соответствии с которыми рекомендованный размер дивидендов составит более 100% скорректированной чистой прибыли по РСБУ. По данным отчетности по МСФО, общая сумма налоговых выплат группы "Газпром" в 2015 году составила 1,9 трлн рублей, в 2016 году - 1,966 трлн рублей.

"Учитывая возросшую в 2016 г. налоговую нагрузку на компанию, а также объем реализуемых крупнейших инвестиционных проектов, таких как "Сила Сибири", "Турецкий поток", Калининградский СПГ, Амурский ГПЗ, проект "Северный поток - 2", суммарные капитальные вложения в реализацию которых в 2017 году запланированы в объеме свыше 800 млрд рублей, считаем сформированное решение оптимальным и удовлетворяющим потребностям ПАО "Газпром" и его акционерам", - заключил Новак.

Дивидендная история

15 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что решение о размере дивидендов "Газпрома" будет приниматься исходя из реальных денежных потоков компании, а не исходя из результатов компании по международным стандартам финансовой отчетности. По его словам, когда правительство будет принимать решение по этому вопросу, оно, безусловно, будет учитывать реалии, а не бумажную составляющую доходов компании.

Ранее "Газпром" заявлял, что правление холдинга нацелено на сохранение дивидендов за 2016 г. в рублевом выражении на уровне не ниже выплат за предыдущий год, или 7,89 руб. на одну акцию. Такой же уровень планируется и в 2017-2019 гг.

В настоящее время в качестве расчетной базы для выплаты дивидендов используется показатель чистой прибыли "Газпрома", определенной по российским стандартам бухучета (РСБУ). Одновременно в компании прорабатывается вопрос перехода на выплату дивидендов, рассчитанных от консолидированной прибыли группы "Газпром" по МСФО.

Чистая прибыль "Газпрома", относящаяся к акционерам компании, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2016 г. выросла на 21% и составила 951,637 млрд рублей. При этом в 2016 году чистая прибыль по курсовым разницам по МСФО составила 453,689 млрд рублей.

Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ по итогам 2016 г. выросла по сравнению с показателем предыдущего года на 1,96% и составила 411,425 млрд руб.

"Газпром" за 2015 г. выплатил дивиденды в размере 7,89 руб. на акцию или суммарно 187 млрд руб., что соответствует 24% от чистой прибыли для акционеров "Газпрома" по МСФО или более 50% от скорректированной чистой прибыли по РСБУ. При этом размер дивидендов был увеличен на 10% по сравнению с 2014 г.

В настоящее время у "Газпрома" несколько сотен тысяч акционеров, проживающих в России и за рубежом. Росимуществу принадлежит 38,4% акций "Газпрома", государственному "Роснефтегазу" - 10,97%, "Росгазификации" - 0,89%.