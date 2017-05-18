ЦБ рассматривает возможность работы в России исламского страхования

КАЗАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Рабочая группа Банка России прорабатывает возможность предоставления в РФ услуг исламского страхования. Об этом сообщил советник председателя ЦБ Алексей Симановский на IX Международном экономическом саммите России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017".

"Одно из направлений работы подгруппы по правовым аспектам партнерского банкинга и группы по партнерскому (исламскому - прим. ТАСС) банкингу - это тема предоставления услуг страхования", - сказал он, не раскрыв деталей.

"Мы полагаем, тема носит достаточно перспективный характер, я надеюсь, можно будет найти возможности, чтобы такого рода услуги могли предоставляться", - отметил Симановский.

Исламское страхование представляет собой альтернативу классическому страхованию, но с соблюдением принципов ислама. Так, религия запрещает мусульманам заниматься ростовщичеством, в качестве которого в договоре страхования может рассматриваться обещание страховой компании заплатить возмещение в большем размере, чем страховой взнос.

В ряде стран исламское страхование существует в виде такафул-фондов, участники которого вносят средства в виде пожертвований, и наделяются правом получать помощь из этого фонда при наступлении страхового случая.

В России страховые продукты, приближенные к нормам ислама, продает компания "Альянс". В продуктах предусмотрен запрет на инвестирование в определенные инструменты: с начислением гарантированной доходности, в акции компаний, использующих чрезмерную долговую нагрузку, а также акции компаний, которые занимаются запрещенными в исламе видами деятельности - банковской (выдача займов под проценты), производство и торговля оружием, алкоголем, табаком, свининой, игорный бизнес, телевидение, кино и др.