ЦБ будет корректировать скорость снижения ставки в зависимости от рисков

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Банк России намерен корректировать скорость снижения ключевой ставки в зависимости от рисков, которые будут наблюдаться во второй половине 2017 года и в 2018 году.
Об этом заявила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева в интервью телеканалу "Россия 24".
"Динамика инфляции в этом году достаточно позитивная, и инфляционные ожидания тоже начали корректироваться. Это дает возможность снижать ставку, но в зависимости от сценариев и от тех рисков, которые мы видим во второй половине этого и уже в будущем году. Скорость снижения может меняться", - сказала она.
Кроме того, говоря об ожиданиях по инфляции, Юдаева отметила, что Центробанк прогнозирует достижения целевого показателя по ней в 4% уже в ближайшее время.
Банк России по итогам заседания совета директоров 28 апреля снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 9,25% годовых, хотя эксперты ожидали менее стремительного смягчения денежно-кредитной политики. Так, опрошенные ТАСС эксперты единогласно прогнозировали снижение ставки лишь на 25 б.п. - до 9,5% годовых.
Свое решение ЦБ объяснил замедлением инфляции, значение которой уже приблизилось к целевому уровню в 4% - на 24 апреля годовая инфляция в стране составила до 4,3%. Кроме того, регулятор отметил восстановление экономической активности и заявил, что рост ВВП России в 2017-2019 гг. ожидается даже в условиях консервативного сценария динамики цен на нефть.