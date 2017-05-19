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Режим "открытого неба" над Астаной может быть продлен после завершения выставки EXPO-2017

Экономика и бизнес
19 мая, 7:57 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

Международная специализированная выставка EXPO-2017 на тему "Энергия будущего" пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября

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АСТАНА, 19 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Казахстан может продлить режим "открытого неба" над Астаной после окончания международной выставки EXPO-2017. Об этом сообщил вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана Роман Скляр на пресс-конференции в правительстве.

"В период проведения международной выставки для Астаны введен режим "открытого неба" - всем иностранным перевозчикам предоставляется право проведения полетов в Астану до семи рейсов в неделю. Открытие рейсов зависит от намерения и коммерческой готовности иностранных компаний", - информировал Скляр.

По его словам, для выполнения новых полетов иностранные перевозчики сейчас проходят аккредитацию, некоторым компаниям такие права уже предоставлены. Речь идет о запуске новых авиарейсов, связывающих Астану с Финляндией, Польшей, Венгрией и Китаем.

"Если режим "открытого неба" даст положительные результаты, то возможно его продление и после завершения выставки", - уточнил вице-министр. Он также сообщил, что для приема гостей выставки EXPO-2017 в Астане будет введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал аэропорта.

Международная специализированная выставка EXPO-2017 на тему "Энергия будущего" пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября. Участие в ней подтвердили более 115 государств и 20 международных организаций. Ожидается, что экспозицию посетят свыше двух миллионов человек.

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