Режим "открытого неба" над Астаной может быть продлен после завершения выставки EXPO-2017

Бывший футболист "Зенита" Витсель будет очень рад вернуться в Россию во время ЧМ-2018Спорт 19 мая, 7:10
Минобороны РФ опубликовало панорамное видео репетиции парада Победы на Красной площадиАрмия и ОПК 19 мая, 7:02
CNN: минфин предоставил конгрессменам материалы для расследования деловых связей ТрампаМеждународная панорама 19 мая, 6:28
"Анахайм" сравнял счет в серии полуфинала плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом"Спорт 19 мая, 6:25
"Ъ": заявки на налоговые каникулы для самозанятых за три месяца подали 40 человекЭкономика и бизнес 19 мая, 5:49
Politico: Трамп консультировался со своими юристами после назначения спецпрокурора по РФМеждународная панорама 19 мая, 5:34
Полуфинал мечты: российские хоккеисты сыграют с канадцами за выход в финал ЧМСпорт 19 мая, 5:01
СМИ: музыкант Крис Корнелл пел о смерти перед самоубийствомКультура 19 мая, 4:47
Правительство Японии одобрило законопроект об отречении императора АкихитоМеждународная панорама 19 мая, 3:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТАНА, 19 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Казахстан может продлить режим "открытого неба" над Астаной после окончания международной выставки EXPO-2017. Об этом сообщил вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана Роман Скляр на пресс-конференции в правительстве.
"В период проведения международной выставки для Астаны введен режим "открытого неба" - всем иностранным перевозчикам предоставляется право проведения полетов в Астану до семи рейсов в неделю. Открытие рейсов зависит от намерения и коммерческой готовности иностранных компаний", - информировал Скляр.
По его словам, для выполнения новых полетов иностранные перевозчики сейчас проходят аккредитацию, некоторым компаниям такие права уже предоставлены. Речь идет о запуске новых авиарейсов, связывающих Астану с Финляндией, Польшей, Венгрией и Китаем.
"Если режим "открытого неба" даст положительные результаты, то возможно его продление и после завершения выставки", - уточнил вице-министр. Он также сообщил, что для приема гостей выставки EXPO-2017 в Астане будет введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал аэропорта.
Международная специализированная выставка EXPO-2017 на тему "Энергия будущего" пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября. Участие в ней подтвердили более 115 государств и 20 международных организаций. Ожидается, что экспозицию посетят свыше двух миллионов человек.