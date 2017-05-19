В Казани планируют создать Международный центр партнерской экономики

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Власти Татарстана планируют создать Международный центр партнерской экономики, сообщил сегодня на пленарном заседании KazanSummit 2017 глава республики Рустам Минниханов.

"За время прошедшее с предыдущего KazanSummit продолжилось расширение нашего взаимодействия с партнерами из мусульманских государств. Достигнуты практические договоренности по совместным экономическим проектам. В Казани планируется создание международного центра партнерской экономики", - сказал Минниханов.

По его словам, в данный момент осуществляется последовательная реализация положений дорожной карты по развитию партнерского банкинга и связанных с ним финансовых услуг на территории России на 2016-2017 годы. Кроме того, ведется работа по созданию партнерских окон в российских банках и формируется механизм регулирования и страхования рисков.

Как сообщала ранее руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, в республике планируют создать Центр развития исламской экономики РФ, который бы включал все направления экономики, связанные с шариатом. Сейчас проект находится на стадии формирования команды и концепции. Ранее в республике работал Центр партнерского банкинга (пилотный проект в рамках дорожной карты Банка России), который предоставляет услуги в соответствии с принципами исламского финансирования, но из-за отзыва лицензии у его головной структуры, Татагропромбанка, прекратил деятельность.

Банки, работающие по законам шариата, не могут выдавать классические займы под проценты из-за запрета на ростовщичество. Они используют другие формы: финансирование на принципах продажи в рассрочку, лизинга, долевого финансирования.

Как сообщал ранее директор Российского центра исламской экономики и финансов Искандер Исхаков, мировой объем исламских активов в прошлом году составил 2,1 трлн долларов, к 2020 году прогнозируется его увеличение до 3,2 трлн долларов. Сейчас 80% активов приходится на страны Персидского залива, Малайзию и Иран. В целом же отрасль исламских финансов представлена более чем в 70 странах мира.

О KazanSummit 2017

IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" принимает в этом году более 2 тыс. гостей из 50 стран мира. Традиционно центральной темой саммита является экономика исламских стран и регионов. Кроме того, в этом году KazanSummit 2017 затрагивает такие направления, как социальное предпринимательство, экология, благотворительность, корпоративные стратегии, туризм, исламское образование и другие. Международный экономический саммит России и стран ОИС KazanSummit 2017 проходит с 18 по 20 мая, генеральным информационным партнером саммита является ТАСС.