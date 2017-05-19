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Фонд развития Дальнего востока увеличит льготное кредитование МСБ региона на 7 млрд рублей

Экономика и бизнес
19 мая, 12:06 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов

Реализация программы обеспечит прирост дальневосточного валового регионального продукта до 2026 года на 27 млрд рублей

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ХАБАРОВСК, 19 мая. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Фонд развития Дальнего Востока увеличит до 10 млрд рублей объем льготного кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) региона, а количество выданных кредитов вырастает к концу 2017 года до 1 тыс. Об этом сообщили  в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока.

"В рамках специального кредитного продукта выдано 226 таких кредитов на сумму 2,7 млрд рублей. До конца года планируется увеличить до 1 тыс. количество льготных кредитов малому и среднему бизнесу, а сумму до 10 млрд рублей", - приводит пресс-служба слова главы министерства Александра Галушки.

Программа "Доступный кредит для МСП (малого и среднего предпринимательства)" инициирована Фондом развития Дальнего Востока и реализуется с банками-партнерами (на первом этапе - совместно со Сбербанком) с ноября 2016 года. В зависимости от целевого назначения (пополнение оборотного капитала или инвестиции) кредиты выдаются на срок 3-10 лет. Средневзвешенная процентная ставка составляет около 11% годовых.

Реализация программы обеспечит прирост дальневосточного валового регионального продукта до 2026 года на 27 млрд рублей. Бюджеты получат около 7,5 млрд рублей дополнительных налогов. Будет создано около 1,3 тыс. новых рабочих мест.

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