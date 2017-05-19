Сбербанк использует экспертизу ИБР для продвижения партнерского финансирования

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КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Сбербанк использует экспертизу Исламского банка развития (ИБР) для продвижения партнерского финансирования. Об этом сообщил зампредправления банка Олег Ганеев на пленарном заседании KazanSummit 2017.
"Есть подписанный совместно с ЦБ и ВЭБ меморандум с Исламским банком развития, по которому проводятся мероприятия, в том числе решаются вопросы, связанные с консультированием нас как Сбербанка и использование экспертизы Исламского банка развития для более быстрого внедрения сервисов для клиентов", - сказал Ганеев.
Также Ганаев сообщил, что Сбербанк будет использовать дочерние банки в Турции и Казахстане для развития партнерского банкинга. "У Сбербанка есть дочерняя инфраструктура в Турции и Казахстане, мы анализируем, как, используя особенности данных рынков, где объективно правовая среда более благоприятная для партнерского финансирования, использовать инфраструктуру нашу дочернюю", - сказал он.