Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Запрет на поставку продукции в Россию коснулся 19 белорусских предприятий

Экономика и бизнес
19 мая, 13:21 UTC+3 МИНСК МИНСК 19, мая. /ТАСС

В настоящий момент закрытыми для поставок на российский рынок остаются 12 молочных заводов и семь мясокомбинатов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Виктор Драчев/ТАСС

МИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Запрет поставок продукции на российский рынок в настоящее время действует для 12 белорусских молочных заводов и 7 мясокомбинатов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц в интервью агентству БелТА.

"Наши страны входят в ЕврАзЭС, и мы должны соблюдать взаимные интересы друг друга. Ограничивать продвижение белорусской продукции на российский рынок безосновательно, - сказал он. - На деле пока закрытыми для поставок на российский рынок остаются 12 наших молочных заводов и 7 мясокомбинатов".

Заяц напомнил, что первая проверка Россельхознадзора охватила 18 белорусских перерабатывающих предприятий. "Высказаны замечания, но речь не идет о каком-то риске для здоровья наших потребителей. Вопросы это больше хозяйственные, отметил министр. - И мы дали на них полные, исчерпывающие ответы".

По его словам, вторая инспекция затронула 12 предприятий, по которым также были замечания. "А ведь наши продукты питания, прежде всего молочные, хорошо узнаваемы и любимы во многих странах. Наш продукт - безопасный, экологически чистый", - сказал министр.

Россельхознадзор приостановил ввоз мясомолочной продукции и мяса птицы в Россию с некоторых предприятий Белоруссии по ряду оснований, в числе которых - неоднократное нарушение ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза. 27 февраля Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении мясомолочной продукции девяти белорусских предприятий в связи с выявлением различных нарушений.

Специалисты Россельхознадзора инспектируют перерабатывающие предприятия по всем областям республики. Проверки начались в апреле и завершатся в мае.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
2
Самый большой корабль Украины сломался сразу после ремонта
3
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
4
Госдума пригласит главу ФСБ для обсуждения вмешательства США в дела РФ
5
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
6
Прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа
7
Вирус ходит по планете: что известно о мировой кибератаке и чего ожидать дальше
Темы дня
Загрузка...
Реклама