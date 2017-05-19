Глава O1 Properties: обыски в офисе компании связаны с делом в отношении "Динамо"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Обыски в офисе O1 Properties связаны, как и в случае обысков в центральном офисе девелопера ПИК, с делом в отношении "Динамо". Об сообщил ТАСС председатель правления O1 Properties Дмитрий Минц.

"Факт (обысков - прим.ТАСС) подтверждаем, это связано с делом "Динамо", - сказал он.

O1 Properties - частная российская инвестиционная компания, является одним из крупнейших собственников офисной недвижимости класса A в Москве. Ей принадлежат 15 бизнес-центров на 743 000 кв. м, среди них «Белая площадь», Vivaldi Plaza, Ducat III, Silver City и др.