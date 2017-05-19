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РЭЦ предложил в 2018 г. увеличить бюджет продвижения бренда Made in Russia

Экономика и бизнес
19 мая, 15:44 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 19, мая. /ТАСС

В 2017 году на продвижение выделено 370 млн рублей, рассказал директор по межрегиональным коммуникациям Российского экспортного центра Дмитрий Макеев

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КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) предлагает увеличить в 2018 году затраты федерального бюджета на продвижение экспортного бренда Made in Russia. В этом году финансирование проекта составит 370 млн рублей, сообщил директор по межрегиональным коммуникациям РЭЦ Дмитрий Макеев в рамках KazanSummit 2017.

"На продвижение в этом году выделено 370 млн рублей, в следующем году будем стараться больше задействовать", - сказал он.

По словам Макеева, сейчас разрабатываются критерии отбора экспортеров, в том числе пищевой продукции.

"Компании, которые будут им соответствовать, смогут маркироваться нашим брендом Made in Russia. Это бесплатное продвижение бренда, бесплатная реклама на иностранных рынках. И что самое главное - государство в лице РЭЦ будет отвечать за качество товаров", - добавил представитель центра.

В этом году, помимо создания бренда, деньги пойдут на его продвижение на зарубежных площадках, проведение маркетинговых исследований и добровольную сертификацию товаров. Бренд Made in Russia, по мнению экспертов, позволит повысить узнаваемость продукции российского производства, увеличить возможности ее продвижения и формирования лояльности зарубежных потребителей к российским товарам.

Российский экспортный центр

Российский экспортный центр (РЭЦ) - организация, созданная в качестве специализированной площадки, представляющей "единое окно" для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе через взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, занятыми внешнеэкономической деятельностью.

KazanSummit 2017

IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" принимает в этом году более 2 тыс. гостей из 50 стран мира. Традиционной центральной темой саммита стала экономика исламских стран и регионов.

Кроме того, в этом году KazanSummit 2017 затрагивает такие направления, как социальное предпринимательство, экология, благотворительность, корпоративные стратегии, туризм, исламское образование и другие. Генеральным информационным партнером саммита является ТАСС.

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