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Кудрин: Россия в 3-4 раза отстает от ведущих стран в развитии цифровой экономики

Экономика и бизнес
19 мая, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

России нужно адаптироваться под происходящие изменения, уверен председатель совета Центра стратегических разработок

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Алексей Кудрин

Алексей Кудрин

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Россия отстает примерно в 3-4 раза от ведущих стран по цифровизации своей индустрии, своей экономики. Такое мнение высказал председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в ходе круглого стола "Основные направления политики развития цифровой экономики в России и Евразии".

"Сегодня цифра меняет технологии, меняет модели управления, а самое главное - она приносит совершенно новую производительность, которой нам сегодня не хватает", - сказал Кудрин.

По его словам, процесс цифровизации необходим государству для эффективного выполнения своих целей, и России нужно адаптироваться под происходящие изменения.

"Компании, переходя к данной модели экономики, меняют бизнес-модели, также становятся дата-центричными, наращивают новые цифровые сервисы", - сказал Кудрин.

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