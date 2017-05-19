Кудрин: Россия в 3-4 раза отстает от ведущих стран в развитии цифровой экономики

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Кудрин: Россия в 3-4 раза отстает от ведущих стран в развитии цифровой экономикиЭкономика и бизнес 19 мая, 16:45
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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Россия отстает примерно в 3-4 раза от ведущих стран по цифровизации своей индустрии, своей экономики. Такое мнение высказал председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в ходе круглого стола "Основные направления политики развития цифровой экономики в России и Евразии".
"Сегодня цифра меняет технологии, меняет модели управления, а самое главное - она приносит совершенно новую производительность, которой нам сегодня не хватает", - сказал Кудрин.
По его словам, процесс цифровизации необходим государству для эффективного выполнения своих целей, и России нужно адаптироваться под происходящие изменения.
"Компании, переходя к данной модели экономики, меняют бизнес-модели, также становятся дата-центричными, наращивают новые цифровые сервисы", - сказал Кудрин.